Pippa Middleton è incinta. Mentre il Regno Unito aspetta con trepidazione l’arrivo del terzo royal baby, sopraggiunge la notizia. A svelarlo il magazine Sun on Sunday secondo cui la sorella minore di Kate avrebbe dato il lieto annuncio al compimento della dodicesima settimana di gestazione, come da tradizione: la nascita del piccolo o della piccola sarebbe dunque prevista per ottobre.

Per Pippa si tratta del primo figlio, a un anno dalle nozze principesche con il finanziere James Matthews: indimenticabile il matrimonio, nel Berkshire, lo scorso 20 maggio, con Kate, William e il principe Harry, presto sposo anche lui, tra i selezionatissimi invitati e due paggetti d’eccezione, il piccolo George e la principessina Charlotte.

Secondo quanto riportato dal Sun, Pippa, balzata agli onori delle cronache dopo aver vestito i panni di damigella al royal wedding di William e Kate, avrebbe dato la notizia in anteprima proprio alla sorella, dichiarandosi emozionatissima. La gravidanza di Pippa sarebbe stata accolta con grande gioia anche dalla famiglia del marito, recentemente al centro di uno scandalo che ha coinvolto il padre di James Matthews.

Giorni di grande fermento dunque in Inghilterra, dopo il compleanno della Regina Elisabetta, a un mese della nozze dell’anno tra Meghan e Harry e soprattutto a poche ore dalla nascita del terzo royal baby.