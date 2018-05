I ventagli matrimonio sono sempre più diffusi durante le nozze estive, tra i gadget per gli invitati ma anche per completare il look degli ospiti o della sposa: per questo abbiamo deciso di scoprire, con una breve guida i prezzi, i modelli tra cui scegliere e gli outfit con cui abbinarli.

Questo accessorio molto diffuso in passato, fino agli anni Settanta, e amatissimo dalle nostre eleganti nonne, ha perso il suo fascino per qualche decennio ma – come tutto nella moda – è tornato in auge. Le proposte sono davvero infinite, come i materiali, dalla stoffa al pizzo passando per il legno di sandalo e la carta, e così anche i prezzi.

I ventagli per matrimonio sono gadget molto apprezzati, vengono sistemati per gli invitati in chiesa sulle panche, dentro la wedding bag per gli ospiti o ancora utilizzati come segnaposto, dato che possono essere anche personalizzati con i nomi degli sposi e la data delle nozze. Se gli invitati sono molti non spaventatevi per il prezzo perché per ventagli economici e semplici, bianchi in plastica e tessuto, si parte dagli 0,50 euro al pezzo.

Se siete invitate a un matrimonio a luglio o ad agosto, un ventaglio vi procurerà un po’ di sollievo nei momenti di caldo torrido. Ma, come il vostro look, non deve essere troppo appariscente: bando dunque al pizzo, a colori accesi, lavorazioni eccessive e alle carnevalesche piume. Puntate su tessuti a tinta unita, en pendant con il vestito, ma anche sul legno di sandalo o bambù, materiali leggeri, sofisticati e dal tocco etnico. I prezzi? Pochi euro per quelli semplici, 5-8 euro per i modelli con stampa a fiori e orlo in merletto, 10 euro per i modelli in bambù e carta o in legno di sandalo traforato.

Il ventaglio è per la sposa? Allora dovrà prima di tutto abbinarsi all’abito, per stile, materiale e colore. Con il pizzo bianco o avorio, in ogni caso, non potrete sbagliare. Nonostante si trovino anche modelli a pochi euro, privilegiate qualcosa di speciale e raffinato, perché si tratta pur sempre di un accessorio per il vostro giorno più bello!