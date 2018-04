Volete un guardaroba di tutto rispetto? Cominciate allora con dei grandi classici ispirati all’universo maschile. Oltre all’immancabile camicia bianca, in redazione abbiamo gli occhi puntati sul body Leonard di Alix, realizzato in popeline di cotone a righe con scollatura asimmetrica. Dotato di un perizoma in jersey elasticizzato, il nostro must-have di questa settimana unisce un tocco di eleganza maschile alla sensualità femminile.

Alexandra Alvarez, stilista del brand newyorchese Alix diplomatasi alla Parsons School of Design, si sta facendo notare per i suoi capi minimal a prezzi ragionevoli. Lusso essenziale, con un pizzico di rock’n’roll. Amata dalle ragazze più paparazzate del pianeta come le top model Kendall Jenner e Gigi Hadid e la sex symbol Kim Kardashian, la designer sta ottenendo il meritato successo e, anche per questo, è sempre più sotto al nostro fashion radar.

Il body Leonard di Alix è in vendita su Net-a-Porter.com al prezzo di 345 euro.