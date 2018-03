X-Factor 6: cosa si nasconde dietro la X? A una settimana dalla partenza del live, un’annosa questione anima il popolo del Web: ICS e Morgan si conoscevano? A insinuare il dubbio è una video intervista a Marco Castoldi, caricata su YouTube nel 2009, in cui l’artista elogiava le doti del suo futuro concorrente.

Il primo incontro tra Morgan e Morgan ICS, ribattezzato in semplice ICS, sarebbe avvenuto non grazie alle audizioni di X-Factor 6, bensì al social network MySpace. E gli internauti gridano al complotto. Casting pilotati? Forse sì, forse no: in ogni caso risultano incomprensibili le ragioni che hanno spinto il giudice a nascondere la sua passione per il rapper bolognese. Arisa, ad esempio, ha ammesso di aver già conosciuto Romina Falconi a Sanremo.

E il gossip spopola su Twitter. Secondo il social network, infatti, ICS ha vinto il premio del concorrente più antipatico. Di fatto, già ai bootcamp gli aspiranti over 25 avevano manifestato un’indisposizione verso il rapper, giudicato troppo saccente. Sul Web, invece, gli utenti si dividono tra commenti iettatori, “Bravo Morgan ICS, sei il primo eliminato di #XF6”, e indignazione generale, “È scandaloso che abbiano preso Morgan ICS, ma che schifo”; “Se passa Morgan ICS disdico il contratto SKY”; “Morgan ics è il solito raccomandato…”.

«Sono un rapper che non si accontenta di essere solo un rapper», così si definisce ICS. Riuscirà il concorrente a superare le esibizioni di X-Factor 6, nonostante le tanto dileggiate capacità vocali? Questo e altri interrogativi troveranno risposta il 18 ottobre, al primo live del talent targato SKY.

Fonte:TVblog