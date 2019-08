Accessori barbecue: attrezzi e set di cui un fuochista non può fare a meno

Ferragosto è alle porte, per questo DireDonna ha realizzato la guida agli accessori, attrezzi e set da barbecue di cui un fuochista non può fare a meno. Per non farvi cogliere impreparati dalla grigliata del 15 agosto, ecco cosa non può mancare per un barbecue perfetto.

Il termometro per barbecue sarà necessario per testare la giusta temperatura della carne e degli altri alimenti in cottura. I guanti possono essere indispensabili, soprattutto se si utilizzano barbecue in acciaio e di grandi dimensioni. Per i più esperti passiamo poi al riduttore per il passaggio del tubo di ventilazione, adatto ad ogni misura, e il tubo per il gas.

Per i barbecue che funzionano in questa modalità si necessità delle cartucce o bombole di gas di nuova generazione, più pratiche e sicure. Il carbone per barbecue può essere comodamente acquistato su Amazon, così come i comodi set con tappetini, pinze e pennelli per la cottura. Chiudiamo poi la spazzola, per pulire la griglia a fine cottura.

Gli accessori barbecue di cui non fare a meno

Abbiamo deciso di indicarvi il modello migliore e più acquistato su Amazon per ogni accessorio barbecue. Ecco il set perfetto per un fuochista.

ThermoPro TP15

Ideale per barbecue e ogni altro tipo di cottura, questo termometro da cucina è il più acquistato su Amazon. Completamente impermeabile, è ultra preciso e rapido. La sua funzione blocca temperatura vi permette di visualizzare lo schermo in sicurezza e non sulla griglia stessa.

Pro: leggero ma di buona fattura

leggero ma di buona fattura Contro: alcuni utenti Amazon hanno riscontrato delle imprecisioni

Prezzo consigliato: 15,99 euro

Acquista ora

Yokamira Guanti da BBQ

Questi guanti da barbecue e da forno sono in cotone con polsino lungo. Prodotto top su Amazon, sono resistenti alle fiamme grazie ai tre strati: il primo strato di fibra aramidica resiste al caldo istantaneo e fiamme, il secondo strato di gomma di lattice è resistente al vapore, mentre il terzo in cotone morbido per il comfort.

Pro: guanti spessi ma che calzano bene

guanti spessi ma che calzano bene Contro: da evitare per maneggiare manualmente la brace

Prezzo consigliato: 15,99 euro

Acquista ora

Riduttore universale

Si tratta di un riduttore rotondo per il tubo di ventilazione o del gas. Può facilmente variare diametro, a seconda della vostra necessità grazie alle fascette serratubo. Il materiale in cui è realizzato è plastica.

Pro: il riduttore è conforme alle misure standard

il riduttore è conforme alle misure standard Contro: altezza tra le fascette molto ridotta

Prezzo consigliato: 8,79 euro

Acquista ora

Quantum Garden Tubo di Gas ad Alta Pressione

Questo tubo è il più indicato per GPL, propano e butano. È indicato per campeggi e barbecue, è lungo 5 metri e un diametro di 8 millimetri. Resistente ai danni causati dal contatto con oggetti caldi.

Pro: prezzo inferiore alle comuni ferramenta

prezzo inferiore alle comuni ferramenta Contro: non ci sono recensioni negative al momento

Prezzo consigliato: 10,34 euro

Acquista ora

Campingaz C206 GLS

Cartuccia singola di gas per barbecue. Funziona come la tradizionale bombola, si tratta in pratica di un ricambio. Adatto per l’attacco a vite. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro : facile da montare

: facile da montare Contro: non ha una durata molto lunga

Prezzo consigliato: 2,45 euro

Acquista ora

Lotus Grill LG BK Carbonella di Faggio

Questa confezione da 1kg è la più acquistata su Amazon. Ottima carbonella di legno di faggio, allontana i cattivi odori senza coprire quello delle tue pietanze. Molto soddisfatti gli acquirenti, che sostengono che non faccia fumo con i barbecue più moderni.

Pro: si accende rapidamente

si accende rapidamente Contro: prezzo esoso per alcuni utenti Amazon

Prezzo consigliato: 13,00 euro

Acquista ora

Winzwon set BBQ

Potete ovviamente acquistare questi e altri utensili separatamente, ma volevamo consigliarvi un set da fuochista a un prezzo imbattibili. La confezione include: cinque tappetini / stuoie da barbecue antiaderenti, una comoda pinza per girare gli alimenti, e un pennellino per la carne.

Pro: tappetini senza silicone o altri elementi chimici

tappetini senza silicone o altri elementi chimici Contro: gli utensili sono un extra, e ci sono di fattura migliore in commercio

Prezzo consigliato: 12,99 euro

Acquista ora

Backture Spazzola Barbecue

Chiudiamo con l’ultima operazione necessaria, la pulizia della griglia del vostro barbecue. Questa spazzola in acciaio inossidabile con raschietto ha la maniglia con isolante termico. Facile da usare, ha un’ottima resistenza e può essere usata su quasi tutti i barbecue.

Pro: disponibile con setole in orizzontale o in verticale

disponibile con setole in orizzontale o in verticale Contro: non tutti gli acquirenti sono soddisfatti della pulizia

Prezzo consigliato: 13,99 euro

Acquista ora