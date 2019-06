Durante una dieta dimagrante o per una alimentazione sana si tende a ridurre la presenza nel piatto di alimenti ricchi di carboidrati, in quanto questi zuccheri, se non smaltiti adeguatamente, tendono ad accumularsi come riserve di grasso.

Eliminare completamente i carboidrati dall’alimentazione, però, è un errore che si può pagare molto caro, con mancanza di energia per affrontare la giornata o con danni ben più seri all’organismo.

Se si vuole stare attenti agli alimenti ricchi di carboidrati, il consiglio dei nutrizionisti è quello di puntare su pane e pasta integrale, inserendoli con parsimonia nei pasti principali della giornata e eliminando dolci industriali e cibo spazzatura.

L’ideale è una fetta di pane integrale con un velo di marmellata a colazione, pasta o riso integrale a pranzo con verdure, un secondo e un contorno con una fetta di pane integrale bruscato a cena. Aggiungendo due spuntini leggeri a metà mattina e a metà pomeriggio (frutta, yogurt o frutta secca) si ottiene un menu equilibrato e poco calorico. Ognuno, poi, ha le sue esigenze e per questo, per dimagrire o per ottenere una dieta personalizzata, il consiglio è quello di rivolgersi sempre a uno specialista.

Certo, quando pensiamo ad alimenti ricchi di carboidrati ci vengono subito in mente pasta, pizza, riso e dolci, tuttavia ci sono dei cibi che ne contengono anche di più e che – a volte – sono davvero insospettabili.

Siete curiosi di conoscerli? Ecco gli alimenti ricchi di carboidrati che non ti aspetti. Sapendolo potrete inserirli al meglio in una dieta varia e consapevole.

9 alimenti ricchi di carboidrati