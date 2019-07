Amazon Prime Day: gli sconti beauty

Proseguono anche il 16 luglio le offerte dell’Amazon Prime Day 2019, grazie alle quali si possono acquistare con saldi anche considerevoli beauty device per ogni esigenza.

Dall’Ufo Foreo all’epilatore a luce pulsata, dalla piastra per capelli a vapore fino al kit per manicure, sono davvero tantissimi i dispositivi per la cura del corpo da comprare con sconti del 30%, del 40% e del 50%.

Ecco i magnifici device da non lasciarsi scappare con gli sconti beauty dell’Amazon Prime Day.

Ufo di Foreo

Maschera viso smart, altamente sofisticata che offre risultati eccellenti in soli 90 secondi. Grazie alla Tecnologia d’Iperinfusione combina termoterapia, crioterapia e pulsazioni T- Sonic per regalarti una pelle perfetta, mentre la terapia a luci LED offre un trattamento di livello Spa da effettuare comodamente a casa.

Pro: è possibile abbinare ogni maschera ad un programma di routine presente all’interno dell’app FOREO per ottenere maggiori risultati e avere una pelle radiosa dopo ogni trattamento

Prezzo consigliato: 279 euro

Acquista in sconto su Amazon a 195,30 euro

Epilatore a luce pulsata di Philips

Philips BRI922/00 Lumea Advanced è un dispositivo di Epilazione a Luce Pulsata, per la rimozione dei peli di viso e corpo. Riduce almeno l’85% dei peli in 3 trattamenti. La lampada ad alte prestazioni assicura più di 250.000 impulsi di luce.

Pro: dotato di sensore rilevamento della tonalità della pelle per una sicurezza aggiuntiva

Prezzo consigliato: 429 euro

Acquista in sconto su Amazon a 289,99 euro

Massaggiatore anticellulite di HoMedics

HoMedics CELL-500-EU Smoothee è un massaggiatore che riduce l’adiposità localizzata e le imperfezioni della cellulite ad azione linfodrenante. Usato per 3 minuti ogni giorno, promette risultati visibili in appena 2 settimane.

Pro: livello della stimolazione elettrica e del massaggio vacuum regolabili per personalizzare il trattamento

Prezzo consigliato: 139,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 78,99 euro

Idromassaggio con aromaterapia di Beurer

Pediluvio profumato e piedi rilassati grazie alla benefica aromaterapia, filtro aromatico rimovibile per l’utilizzo con il prodotto da bagno preferito. Con 3 diversi accessori per massaggio inclusi, rulli per riflessologia plantare rimovibili e soletta che esalta i benefici del massaggio.

Pro: magneti integrati per l’applicazione magnetica, benefici punti luce a infrarossi

Prezzo consigliato: 64,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 39,99 euro

Epilatore di Braun

Braun FaceSpa Pro 912 è un dispositivo per l’epilazione, la pulizia e il rassodamento della pelle. Rimuove peli 4 volte più corti rispetto alla ceretta, per una pelle liscia dall’aspetto curato. La spazzola di pulizia del viso serve per una detersione delicata; la testina MicroVibrante rassodante dell’epilatore elettrico regala una pelle migliore.

Pro: dispositivo ricaricabile; comprende 3 accessori; cappuccio bronzo, base e custodia

Prezzo consigliato: 149 euro

Acquista in sconto su Amazon a 79,99 euro

Ferro Conico Arricciacapelli di Remington

Remington Keratin Protect CI83V6 è un ferro conico arricciacapelli con rivestimento in ceramica infuso di cheratina e olio di mandorle. Dotato di cinque impostazioni di temperatura fino a 210°C. Si spegne automaticamente dopo 60 minuti.

Pro: dotato di astuccio e guanto resistenti al calore

Prezzo consigliato: 39,99

Acquista in sconto su Amazon a 29,99 euro

Piastra per capelli a vapore di BaByliss

BaByliss ST395E Pro Steam è una piastra lisciante a vapore con rivestimento Titanium Ceramic. È dotata di regolazione della temperatura con schermo LED: 5 impostazioni da 150 a 230°C. Il pettine integrato 3 posizioni districa la ciocca e massimizza l’azione lisciante.

Pro: la funzione Ionic elimina l’effetto crespo e l’elettricità del capello

Prezzo consigliato: 69,99

Acquista in sconto su Amazon a 44,89 euro

Asciugacapelli professionale di Imetec

Imetec Salon Expert P4 2500 ION è un phon professionale con tecnologia a Ioni, Rivestimento Griglia in Ceramica e Tormalina, 8 Combinazioni Aria/Temperatura, 2000 W. Diffusore professionale a dita incluso, adatto per definire e dare volume ai capelli ricci e capelli mossi, griglia rivestita in ceramica e tormalina.

Pro: lo ionizzatore serve a idratare e rivitalizzare i capelli, riducendone l’effetto crespo

Prezzo consigliato: 69,99

Acquista in sconto su Amazon a 33,99 euro

Bilancia pesapersone digitale di Etekcity

Bilancia pesapersone intelligente che raccoglie 13 valori corporei come peso, grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare, BMI, BMR, massa ossea, proteine, muscoli scheletrici, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, età metabolica, peso senza grasso per rilevare la tua condizione attuale della salute

Pro: la app gratuita “VesyncFit” è compatibile con iOS e Android, sincronizza i valori con Fitbit, Apple Health e Google Fit per analizzare meglio le composizioni del corpo

Prezzo consigliato: 42,99

Acquista in sconto su Amazon a 25,89 euro

Lampada Led per Unghie di Elehot

Lampada per Gel Unghie Semipermanente con tre pulsanti touch 30/60/90s per scegliere il tempo di asciugatura più adatto allo smalto scelto, semipermanente soak-off classico o one step. Grazie al design con sensore infrarossi integrato, la lampada viene azionata automaticamente quando si inserisce la mano all’interno e si spegne automaticamente quando la si rimuove

Pro: dotata di 15 bulbi con tecnologia LED di luce bianca a doppia lunghezza d’onda 365-405nm, non danneggia gli occhi ed è ideale per le pelli sensibili

Prezzo consigliato: 23,99

Acquista in sconto su Amazon a 13,99 euro

Kit manicure di Beautural

Fresa per Unghie con 7 accessori, sistema di lucidatura per unghie di piedi e mani. Ogni accessorio è progettato per diversi usi tra cui limatura, modellatura e lucidatura delle unghie, rimozione dei calli e levigatura dei calli. 13 impostazioni di velocità con 5 spie luminose per un uso facile ed efficace sulle unghie delle dita e dei piedi.

Pro: la luce LED integrata illumina la zona da curare per migliorare la visibilità e garantire rifiniture delle unghie più precise e sicure

Prezzo consigliato: 38,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 18,19 euro