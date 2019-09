Anello da sogno per il primo anniversario di nozze di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio, con un regalo davvero speciale: un anello di brillanti da sogno per l’influencer.

La coppia, convolata a nozze l’1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, ha festeggiato con un romantico weekend in Liguria. Tutto, compreso il momento dello scarto del regalo, è stato mandato in diretta sui social, provocando non poche critiche.

I Ferragnez, come si sono ribattezzati su Instagram Chiara Ferragni e Fedez, hanno trascorso il loro anniversario tra Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso e Portofino. Tanti i post sui social di entrambi, tra ricordi della cerimonia dello scorso anno e nuovi scatti.

Intanto il piccolo Leone, il figlio della coppia, era con i nonni paterni, anche questa scelta documentata nelle stories di Instagram.

Sabato sera, durante la cena organizzata sulla terrazza dell’Hotel Splendido, a Portofino, il rapper ha stupito la moglie con una torta, all’interno della quale si trovava un grande anello di brillanti. Non se ne conosce il valore, ma siamo sicuri che Federico non avrà badato a spese. L’intero momento è stato trasmesso in streaming su Instagram, dove la coppia ha complessivamente oltre 25 milioni di follower.

“Grazie per farmi sentire sempre così speciale” ha scritto Chiara sui social, molto commossa nel video.

Le critiche ovviamente non sono mancate. In molti si sono domandati perché Fedez, in un momento come questo, non stesse al fianco della moglie invece di riprendere tutto con il cellulare. La diretta, in un momento del genere, è apparsa fuori luogo anche a molti loro fan.

“Qualcosa per voi ve la tenete o dovete sempre pubblicare tutto?” domandava il commento con il maggior numero di like. Ovviamente l’influencer e il rapper non hanno dato importanza alla cosa, come sempre. I due preferiscono intervenire solo quando le critiche sono indirizzata al figlio Leone, per molti eccessivamente sovraesposto.