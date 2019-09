Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per Maleficent II

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer saranno a Roma il prossimo 7 ottobre per presentare il loro film Disney Maleficent – Signora del Male. Si tratterà della prima europea del nuovo live action diretto da Joachim Rønning, seguita dalla proiezione del primo capitolo del 2014. L’evento sarà organizzato da Alice.

Le due attrici, che condividono per la prima volta il set, saranno nella Città eterna per l’evento, che aprirà Alice nella Città. La rassegna, che si svolgerà parallelamente alla Festa del Cinema di Roma (dal 17 al 27 ottobre), si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri cinema della città, con varie anteprime cinematografiche dedicate ai più giovani.

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer vestono i panni rispettivamente di Malefica e della Regina Ingrith, personaggio assente nel primo film. Al loro fianco nuovamente Elle Fanning nei panni di Aurora.

In questo secondo film, Maleficent – Signora del Male, Malefica e Aurora, dopo l’insolito rapporto d’affetto nato precedentemente, conoscono la complessità dei legami famigliari.

Gli ostacoli sono un matrimonio imminente, nuove alleanze inaspettate e l’ingresso di forze oscure. Le loro strade rischiano di dividersi, con colpi di scena che terranno gli spettatori incollati alle poltrone. Una grande guerra metterà alla prova la lealtà di Malefica e Aurora, che si chiederanno se la famiglia va oltre i legami di sangue.

La Disney ha rilasciato anche un simpatico video nel quale possiamo ammirare la trasformazione di Angelina Jolie in Malefica, grazie alle mani sapienti di truccatori e hair stylist.

Harris Dickinson sostituisce Brenton Thwaites nei panni del Principe Filippo. La pellicola Maleficent II, distribuita da The Walt Disney Company Italia, arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre.