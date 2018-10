Nonostante cerchi di far vivere ai propri figli una vita più normale possibile, Kate Middleton non è certo una mamma come le altre, e alcune cose le sono state proibite durante tutte e tre le sue gravidanze, in particolare ai reali è vietato il baby shower: Meghan Markle dovrà seguire lo stesso protocollo?

Tradizione americana ormai diffusissima in tutto il mondo, specie nel Regno Unito, il baby shower è un party per il bambino, ma soprattutto per la mamma, prima del parto, durante il quale si ricevono doni per il nascituro, tra giochi e divertimenti.

Nella famiglia reale inglese è proibito il baby shower per diversi motivi, come aveva spiegato alla rivista People Victoria Arbiter, esperta dei reali inglesi, già ai tempi della prima gravidanza di Kate Middleton: questo tipo di feste sono spesso sfarzose o, nel caso opposto, molto poco regali, quindi non in linea con il contegno della famiglia Windsor. Per di più si violerebbe un’altra importante regola: non ricevere regali. Infatti, secondo il protocollo di corte, non è possibile ricevere o tenere i regali ricevuti, in quanto la famiglia ha già tutto ciò che occorre, e sarebbe di cattivo gusto per dei reali fare una festa per ricevere doni, uno dei principali scopi del baby shower.

Seppur erano girate, poco prima della nascita del principe George, voci su un baby shower organizzato per Kate Middleton da sua sorella Pippa, da poche settimane mamma, varie fonti avevano smentito categoricamente la notizia. Stessa cosa con la principessa Charlotte e il principe Louis, per nessuno di loro è stato organizzato un baby shower.

E Meghan Markle? La duchessa e il principe Harry hanno ricevuto vari doni per il futuro nascituro, la cui nascita sembra essere prevista per aprile 2019, in ogni tappa del Royal Tour in Australia. Secondo il protocollo dovrebbero essere restituiti, ma non possiamo sapere se nella pratica sia stato fatto. La regina Elisabetta II concederà a Meghan di avere il suo baby shower, come da tradizione per una futura mamma americana?