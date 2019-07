Beyoncé e Blue Ivy: look coordinato per la prima de Il Re Leone

Beyoncé e la figlia Blue Ivy hanno scelto un look coordinato firmato Alexander McQueen per la prima del nuovo live action Disney Il Re Leone. La cantante e la figlia hanno brillato sul red carpet a Hollywood, per celebrare questo nuovo successo. Infatti, Bey è la voce di Nala, la leonessa della quale si innamora Simba, e ha partecipato anche alla colonna sonora del film.

Gli abiti di Alexander McQueen sono stati disegnati su misura per mamma e figlia. Con giacca da smoking e gonna con trasparenze, l’outfit di Beyoncé per la prima de Il Re Leone era arricchito da ricami in cristallo, gioielli e una clutch dalle frange scintillanti. Un’acconciatura afro con treccine conclude il look, che l’artista ha mostrato in scatti esclusivi anche sul suo profilo Instagram. Anche i sandali con tacco a spillo sono dello stesso brand, valore 344 euro.

Più sobrio il look della piccola Blue Ivy, con uno smoking nero con gonna arricchita da tanti piccoli cristalli. Anche la sua acconciatura è in tema con l’evento, e le treccine partono da due bun ai lati della testa. Ballerine nere e mano nella mano con mamma Beyoncé, Blue Ivy non sembra temere i riflettori.

Il look di Beyoncé per il red carpet de Il Re Leone riprende le atmosfere afro e esotiche della serata. A sostenere la cantante anche il marito Jay-Z, mamma Tina Knowles e le sue amiche Destiny’s Child, Kelly Rowland con il figlio Titan e Michelle Williams. Il film è il remake del classico Disney del 1994, e uscirà nelle sale americane il prossimo 19 luglio, in quelle italiane il 20 agosto. La voce di Nala da noi sarà quella di Elisa.