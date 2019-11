Black Friday 2019: gli sconti e le offerte migliori di oggi (27 novembre)

Continuano le maxi offerte Amazon per il Black Friday 2019, e la redazione vi consiglia gli sconti imperdibili di oggi, 27 novembre.

In attesa dell’ultimo giorno di promozioni, venerdì 29 novembre, abbiamo analizzato le offerte più interessanti, dai regali per lui ai piccoli elettrodomestici, fino ad accessori per l’infanzia.

Un’ottima alternativa alla scopa elettrica è quella meccanica, indicata per i vostri tappeti e moquette. Tra i consigli del giorno ci sono elementi d’arredo come il set tavolo e sedie per la colazione in giardino e la poltrona che diventa un divano letto.

Rowenta propone molti prodotti differenti nel campo cura dei capelli, quali il rasoio elettrico e l’asciugacapelli più acquistato degli ultimi mesi. Per gli amanti dell’eleganza l’orologio Hugo Boss è invece l’idea regalo perfetta per questo Natale.

Vediamo insieme le migliori offerte e sconti del Black Friday 2019 su Amazon il 27 novembre.

Offerte per lui

Orologio Analogico Hugo Boss

Elegante e essenziale, questo orologio total black ha lancette e dettegli rossi. Bracciale in maglia metallica ha la placcatura ionica nera. Resistente all’acqua, con la garanzia dell’alta qualità Hugo Boss.

Pro: molto leggero

Prezzo consigliato: 199,00 euro Prezzo Black Friday: 118,98 euro

Rowenta TN9160 Trim&Style

Questo rasoio elettrico, ideale sia per la barba che per i capelli, ha un set di cinque accessori, e una autonomia di 60 minuti. Dispone di sei posizioni di lunghezza per il taglio barba.

Pro: efficace e indolore

Prezzo consigliato: 69,99 euro Prezzo Black Friday: 31,99 euro

Tagliaerba decespugliatore Boudech

Questo modello è uno dei più affidabili sul mercato. Il sistema E-Start permette una veloce e semplice accensione. Il motore è a quattro tempi a Benzina.

Pro: adatto per lavori grandi e piccoli

Prezzo consigliato: 139,40 euro Prezzo Black Friday: 125,00 euro

Offerte Baby

Set Accessori per l’Allattamento Medela

Questo set per l’allattamento include quattro bottiglie per biberon di due dimensioni diverse, sacche per il latte e tettarella. L’ideale per chi usa il tiralatte.

Pro: set tutto in uno

Prezzo consigliato: 35,00 euro Prezzo Black Friday: 24,99 euro

Tiralatte Elettrico Medela

Questo nuovo tiralatte estrae fino all’11% in più ed è portatile. La sua maggiore comodità sta nella compattezza e nelle coppe per il seno ovali con bordo morbido.

Pro: funziona a pile

Prezzo consigliato: 249,00 euro Prezzo Black Friday: 119,99 euro

Sedia a rialzo picnic Brevi

Questo seggiolino per bambino con vassoio è adatto sia per l’interno che per l’esterno. La base ha gommini antiscivolo, idoneo fino ai 3 anni d’età.

Pro: chiusure in massima sicurezza

Prezzo consigliato: 39,90 euro Prezzo Black Friday: 29,99 euro

Nanna Oh Culla fianco letto Brevi

Questa culla è stata studiata per essere collocata accanto al letto, aprendo la parte laterale diventa una culla fianco letto, così il genitore può controllare e interagire direttamente con il bambino.

Pro: sfoderabile e lavabile a mano

Prezzo consigliato: 219,00 euro Prezzo Black Friday: 129,99 euro

Offerte Casa e Arredo

homcom Divano Letto Multifunzionale

Comodo divano letto multifunzione che diventa una poltrona da salotto. Moderno, essenziale, è realizzato in ferro con un rivestimento in spugna sfoderabile e lavabile. Può essere disposto in cinque posizioni differenti.

Pro: estremamente versatile

Prezzo consigliato: 193,95 euro Prezzo Black Friday: 128,00 euro

Scopa Meccanica Leifheit

Questa scopa meccanica è indicata per i tappeti, funziona senza cavo o corrente elettrica. Ha a disposizione tre spazzole, per la pulizia dei battiscopa, degli angoli e dei mobili.

Pro: l’ideale per la moquette

Prezzo consigliato: 40,22 euro Prezzo Black Friday: 29,02 euro

Set da giardino pieghevole FrankyStar

Questo set salvaspazio da giardino o balcone è composto da due sedie e un tavolino pieghevoli. Lo stile retrò e il colore nero si adattano a ogni ambiente. Ideale per la colazione in veranda.

Pro: massimo comfort

Prezzo consigliato: 81,74 euro Prezzo Black Friday: 70,00 euro

Casseruola Signature in Ghisa Le Creuset

Uno di quegli acquisti che durano tutta la vita. Questa casseruola ovale in ghisa serve per cuocere, mantenere in caldo e servire, dato il suo design elegante. Rivestimento interno in smalto antigraffi.

Pro: facile da trasportare grazie ai resistenti manici

Prezzo consigliato: 252,31 euro Prezzo Black Friday: 165,41 euro

Offerte accessori capelli

Rowenta Instant Straight

Quella che vi proponiamo è una spazzola elettrica lisciante e termica, che grazie alla produzione di ioni elimina l’effetto crespo. La sua potenza è di 35 W.

Pro: indicatore di riscaldamento

Prezzo consigliato: 39,99 euro Prezzo Black Friday: 22,49 euro

Asciugacapelli Rowenta Silence AC

Restiamo in casa Rowenta per un phon con generatore di ioni, diffusore e sensore di funzionamento. Silenzioso, più efficiente, con un motore professionale più duraturo.

Pro: la funzione Turbo boost permette di asciugare i capelli più in fretta

Prezzo consigliato: 74,99 euro Prezzo Black Friday: 44,99 euro

Piastra Rowenta Liss&Curl

Piastra 2 in 1 per capelli lisci e ricci. Le piastre sottili facilitano lo styling delle punte. Lo schermo LCD permette il controllo della temperatura.

Pro: pronta all’uso in un minuto

Prezzo consigliato: 50,99 euro Prezzo Black Friday: 25,99 euro

