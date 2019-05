Elton John e Taron Egerton si sono commossi al termine dell’esibizione all’after party del Festival di Cannes 2019 sulle note di Rocketman. Infatti il cantante e l’attore, che interpreta Elton nel biopic che prende il nome dal celebre brano, sono apparsi molto emozionati per la standing ovation del pubblico a fine canzone. La critica del Festival ha molto apprezzato la pellicola, che si appresta a diventare un successo al botteghino.

Sir Elton e Taron Egerton hanno presentato a Cannes Rocketman, film basato sulla storia del cantante. Diretto da Derex Fletcher, viene già definito il musical dell’anno, e non un biopic convenzionale. Replicherà il successo di Bohemian Rhapsody? Chissà, il regista è lo stesso e di certo il pubblico di Cannes è rimasto molto impressionato dal film sulla vita di Elton John.

E così il cantante e l’attore gallese Taron Egerton hanno festeggiato con una emozionante performance. Il pubblico ha talmente amato il duetto tra i due “Elton” che si è alzato in piedi a fine brano per una vera e propria standing ovation. L’insolita copppia si è commossa, una esperienza unica, specie per Taron Egerton, che ha studiato a lungo per entrare negli stravaganti panni di Elton John.

Abbracci e commozione, anche da parte del regista, Derex Fletcher, che si è detto grato per le critiche lusinghiere a Rocketman. Occhiali glitterati e smoking per Elton John, con dietro la scritta Rocketman, un completo più audace firmato Tom Ford per Taron Egerton, i due hanno davvero stregato tutti.

Il film racconta i primi passi nel mondo della musica di Reginald Dwight, il pianista prodigio che grazie al suo essere camaleontico e l’attitudine da star sul palco diventerà una icona della musica, Elton John. La sua incredibile storia è narrata attraverso le sue canzoni, quindi preparatevi a cantare al cinema. Quando potremo vedere il film nelle nostre sale? Veramente presto, perché Rocketman sarà al cinema il prossimo 30 maggio.