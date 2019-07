Capelli grassi: shampoo, maschere e trattamenti migliori

Che iattura i capelli grassi! Non si fa in tempo a lavarli che subito appaiono unti e appesantiti, come se non fossero puliti da giorni. Eppure esistono molti prodotti per capelli specifici, come shampoo, maschere e trattamenti che aiutano a regolare l’eccesso di sebo e a mantenere la chioma soffice e luminosa a lungo.

Quali sono gli indispensabili per avere una testa sempre in ordine? La redazione ha pronta una selezione degli shampoo, maschere e trattamenti migliori per i capelli grassi.

Shampoo per capelli grassi

Kérastase Specifique Bain Divalent

Aiuta a regolare la produzione di sebo in eccesso, detergendo e purificando il cuoio capelluto. La fibra capillare riacquista morbidezza e lucentezza. Dona morbidezza e lucentezza alla fibra capillare

Benefici : combatte le radici grasse regolando la produzione di sebo in eccesso

: combatte le radici grasse regolando la produzione di sebo in eccesso Pro: nutre le zone sensibilizzate e le punte secche

Prezzo consigliato: 23 euro

Acquista ora

Biolage CleanReset Normalizing Shampoo

Ispirato dalla pianta di citronella che appare sempre pulita e fresca, è uno shampoo con una profonda azione detergente adatto a tutti i tipi di capelli.

Benefici : deterge a fondo i capelli senza seccarli

: deterge a fondo i capelli senza seccarli Pro: adatto anche a capelli colorati

Prezzo consigliato: 24 euro

Acquista ora

Shu Uemura Cleansing Oil Shampoo Anti-oil Astringent

Agisce su cute e fibra combattendo la secchezza cutanea. Con un semplice gesto il cuoio capelluto viene idratato e si gode dell’azione purificante dei fermenti Onsen.

Benefici : capelli leggeri, luminosi e belli da toccare

: capelli leggeri, luminosi e belli da toccare Pro: arricchito con estratti minerali e limone Yuzu

Prezzo consigliato: 50 euro

Acquista ora

Maschere per capelli grassi

Maschera all’argilla L’Oréal Paris Elsève

I capelli grassi e pesanti sono causati dalla presenza di sebo sul cuoio capelluto e radici. Per un cuoio capelluto pulito con radici leggere e sollevate. I capelli sono delicatamente purificati, profondamente idratati.

Benefici : assorbe l’oleosità e purifica il cuoio capelluto per donare radici perfette e leggerissime

: assorbe l’oleosità e purifica il cuoio capelluto per donare radici perfette e leggerissime Pro: i capelli restano vigorosi per 72 ore, come se fosse il primo giorno di lavaggio

Prezzo consigliato: 5 euro

Acquista ora

Erilia Sensicare Maschera Sebo Assorbente

Maschera per cute con eccessiva secrezione sebacea, capelli grassi e unti. la crema-impacco svolge un’azione assorbente, condizionante in grado di mantenere il capello morbido, facile da pettinare e senza appesantire.

Benefici : effetto profondo ad azione normalizzante, rinfrescante e purificante

: effetto profondo ad azione normalizzante, rinfrescante e purificante Pro:l’argilla bianca esfolia dolcemente l’epidermide e svolge una azione assorbente e drenante del sebo

Prezzo consigliato: 40 euro

Acquista ora

Collistar Co-Wash 2-1

Formulato con una speciale tecnologia micellare, che avvalendosi di tensioattivi extra-delicati, in un solo gesto, deterge e districa con la massima delicatezza rispettando il fisiologico equilibrio idrolipidico di cute e capelli.

Benefici : garantisce una profonda pulizia ad azione normalizzante e purificante

: garantisce una profonda pulizia ad azione normalizzante e purificante Pro: preserva la naturale idratazione dei capelli districandoli immediatamente, senza appesantire

Prezzo consigliato: 15 euro

Acquista ora

Trattamenti per capelli grassi

John Masters Organics Herbal Cider Hair Clarifier & Color Sealer

Miscela di 7 erbe biologiche certificate, oli essenziali e aceto di sidro di mele biologiche elimina i residui sulla parte interna del capello.

Benefici : ripristina il corretto livello di pH della cute, lasciando capelli e cute freschi e sani

: ripristina il corretto livello di pH della cute, lasciando capelli e cute freschi e sani Pro: ideale per il mantenimento nel tempo del colore, aumenta la lucentezza del colore

Prezzo consigliato: 21 euro

Acquista ora

Davines Naturaltech Prurifyng Gel

Trattamento purificante per cute con forfora grassa o secca. L’abbinamento di principi attivi ad azione antifungina e antibatterica diminuisce la desquamazione e mantiene la cute pulita e sana.

Benefici : gel ricco di principi attivi contrastanti il fenomeno della forfora

: gel ricco di principi attivi contrastanti il fenomeno della forfora Pro: contiene polifenoli e zuccheri con forte azione antiossidante e anti infiammatoria

Prezzo consigliato: 30 euro

Acquista ora

Tecna Teabase Aromatherapy Clarifyng Complex

Trattamento sebo normalizzante a base di oli essenziali e vitamine, studiato per riequilibrare naturalmente l’eccessiva produzione sebacea.

Benefici : favorisce il ricambio cellulare e la crescita di nuovi capelli

: favorisce il ricambio cellulare e la crescita di nuovi capelli Pro: formulato appositamente come riequilibrante e purificante cutaneo che elimina le scorie dannose grazie alla sua azione antimicotica

Prezzo consigliato: 42 euro

Acquista ora