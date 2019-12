Capodanno 2020 Milano: cenoni, ristoranti e agriturismi

Trascorrere Capodanno 2020 a Milano significa avere l’imbarazzo della scelta tra cenoni, ristoranti e agriturismi dove assaggiare prelibatezze gourmet, piatti della tradizione e brindare al nuovo anno in compagnia di amici e famiglia.

Per chi non va in montagna con i bambini o ai concerti in piazza, per chi non vuole cucinare a casa ma non rinuncia alla buona tavola, si prepara un 31 dicembre all’insegna di ricette tipiche come il panettone artigianale e le lenticchie benauguranti ma anche di piatti originali in grado di deliziare occhi e palato e tanto pesce.

Se siete alla ricerca di un’idea per il Capodanno 2020 a Milano, ecco cenoni, ristoranti e agriturismi con un menu speciale per la notte più scoppiettante dell’anno.

Capodanno 2020 Milano: dove mangiare