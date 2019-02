Feste, incontri, conferenze, rappresentazioni teatrali, concerti: sono tutti gli eventi del Carnevale di Venezia 2019. Edizione quest’anno dedicata all’allunaggio, di cui proprio nel 2019 ricorrono i cinquant’anni.

Tanti gli eventi organizzati nei luoghi simbolo della città, pronti a far vivere per diciotto giorni – dal 16 febbraio al 5 marzo – l’atmosfera del Carnevale tra le calli di Venezia.

Carnevale di Venezia 2019: eventi

Carnevale di Venezia 2019: eventi al Teatro La Fenice

Sono diversi i luoghi che hanno deciso di allestire dei programmi dedicati appositamente al Carnevale veneziano. Tra questi, il Teatro La Fenice, dove andranno in scena le opere Il re pastore e Il sogno di Scipione con musiche di Wolfang Amadeus Mozart; L’italiana in Algeri con musiche di Gioachino Rossini; infine, Il visitatore, Shakespeare in Venice con musiche di Alberto Maron e Davide Gazzato. Appuntamento per il 28 febbraio e il 3 marzo nelle sale del teatro per il Carnival Cocktail.

Carnevale di Venezia 2019: eventi ai Musei Civici

I Musei Civici organizzano tanti eventi, dedicati al pubblico degli adulti e dei bambini. Il 23 e il 28 febbraio al Padiglione delle navi andrà in scena lo spettacolo musicale In giro d’acqua. Il 24 febbraio il museo di Ca’ Rezzonico ospiterà il laboratorio per i più piccoli È Carnevale! Al museo in fancy dress? Il 28 febbraio, al Museo Correr sarà possibile visitare la mostra Galileo e gli altri: viaggio straordinario tra volumi antichi, astrolabi e sestanti. Mentre il 2 e il 5 marzo ancora divertimento per i bambini a Palazzo Ducale con lo spettacolo Da Venezia alla Luna.

Carnevale di Venezia 2019: eventi alla Peggy Guggenheim Collection

Diverse le tipologie di evento previste dalla collezione Peggy Guggenheim. Comprese nel biglietto di ingresso, le visite (dalle 11 alle 17) dedicate alle opere di Alexander Calder, Lucio Fontana, Edmondo Bacci e Rufini Tamayo, con le loro opere strettamente legate al tema del Carnevale di Venezia 2019: la Luna. Mentre ogni domenica all’interno del museo saranno allestiti dei laboratori per bambini.

Carnevale di Venezia 2019: eventi della Fondazione Querini Stampalia

Ancora, importante il contributo della Fondazione Querini Stampalia. A partire dal primo marzo, con la proiezione di Una donna nella luna!, l’ultimo film muto di Fritz Lang. Ma saranno diverse le pellicole mute che troveranno nuova vita sui maxi schermi grazie alla Fondazione durante il Carnevale di Venezia 2019.

Carnevale di Venezia 2019: eventi dell’Ateneo Veneto

Infine, gli appuntamenti con l’Ateneo Veneto: il 26 febbraio andrà in scena la performance La luna e i lunatici, il 28 sarà la volta del concerto Petrouchka: un Carnevale russo, mentre il 4 marzo gran finale con lo spettacolo Cantata della Luna di Luca Serafini.