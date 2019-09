Carolina Crescentini sposa boho-chic in Gucci

Carolina Crescentini ha scelto un abito da sposa boho-chic di Gucci per le sue nozze con Francesco Motta, anticipando le tendenze del 2020.

L’attrice, che ha detto Sì al cantante lo scorso 8 settembre in gran segreto, ha optato per un look dai richiami vintage e bucolici, come la location scelta, nella campagna toscana. Carolina Crescentini, che ha poi condiviso diversi scatti su Instagram, ha definito le sue nozze “country punk“.

L’attrice di tanti film e fiction di successo, da Notte prima degli esami a I bastardi di Pizzofalcone, ha anticipato uno dei trend degli abiti da sposa per il prossimo anno: il boho-chic. Il suo outfit era firmato Gucci, così come quello dello sposo, anche lui in bianco. Le nozze si sono svolte in campagna, in un resort esclusivo in provincia di Grosseto.

L’abito, in seta color avorio, ha maniche trasparenti molto ampie, deliziosi ricami floreali sullo scollo a V e scende comodo sulla silhouette di Carolina. Da una corona di piccoli fiori scende il velo, donandole un look semplice ma romantico. L’abbinamento è perfetto per il tipo di matrimonio scelto dagli sposi.

La semplicità sarà proprio il tratto distintivo degli abiti da sposa per il 2020: pochi ricami, vestiti ampi ma non fastosi, corone di fiori, sono solo alcuni dei dettagli che vedremo nei prossimi mesi. Le morbide trasparenze, come nell’abito di Carolina Crescentini, donano luce e leggerezza alla sposa. Lo stile boho prende sempre più spazio, dato che la scelta di un numero sempre maggiore di coppie è di celebrare questo importante passo all’aperto, in agriturismi, masserie e sale nella campagna italiana.

Una moda che quindi si scontra con le tradizioni, ma che dona alle spose una nuova aria romantica. Il make-up? Molto naturale, che richiama e esalta i colori della sposa. Nel caso dell’attrice uno smokey eyes esalta i suoi occhi chiari, mentre i capelli semi raccolti, con onde leggere, rendono il viso luminoso.