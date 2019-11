Carta da regalo natalizia: 15 idee per tutti i gusti

Siete state già contagiate dalla febbre dei regali di Natale? Se la scelta del regalo è importante allo stesso tempo non bisogna trascurare la confezione del regalo, che deve essere appropriata alla persona alla quale si fa il regalo. Se non riuscite a trovare la carta da regalo natalizia perfetta per questo Natale, la redazione propone 15 idee per tutte le necessità. Abbiamo selezionato alcune carte natalizie con fantasie tradizionali e classiche, che richiamano i colori del Natale, ad altre decisamente originali.

Per il Natale 2019 sono tante le carte da regalo natalizie destinate ai più bambini: ci sono quelle con gli elfi e Babbo Natale o i protagonisti Disney, come i personaggi di Frozen 2, in arrivo al cinema il 12 dicembre.

Per i regali agli adulti puntate su colori come l’oro e il bianco e con fantasie più stilizzate. Per gli amanti di un Natale tradizionale, tante sono le carte e le decorazioni classiche, con colori e disegni tipici della festa più amata.

Vediamo insieme le nostre 15 idee per la carta da regalo natalizia.

Carte da regalo eleganti

Carta color oro

Un classico intramontabile, questi fogli color oro sono eleganti, classici e perfetti per ogni regalo. Il rotolo è lungo ben 10 metri. La carta è sottile.

Prezzo consigliato: 11,20 euro

Carta oro e bianco

Carta velina bianca con pois color oro. La confezione include 50 fogli 50 cm x 70 cm. Ideale anche per decorare i cesti regalo o realizzare decorazioni per la casa.

Prezzo consigliato: 14,98 euro

Carta Whaline

Questa confezione include 8 fogli con altrettante fantasie differenti, classiche e di consistenze diverse, a seconda del regalo prescelto. Ogni foglio misura circa 76 cm x 50 cm.

Prezzo consigliato: 12,76 euro

Carta vintage

Questo set è composto da 5 fogli dal gusto vintage. Ognuno misura 50 cm x 70 cm. La carta è spessa e resistente ma facile da tagliare. Cinque fantasie differenti.

Prezzo consigliato: 5,34 euro

Carta Bright Stem

Se cercate una carta differente dal solito, questo set di sei fogli, dai colori insoliti e le fantasie stilizzate fa davvero per voi. Un design unico, che darà al vostro dono un tocco in più.

Prezzo consigliato: 15,40 euro

Carte da regalo per bambini

Carta da regalo Disney

Con Disney non si sbaglia mai, i personaggi più amati arricchiscono questi 5 rotoli di carta, di due metri l’uno. Temi assortiti per bambino e bambina.

Prezzo consigliato: 22,99 euro

Carte da regalo con animali

Per dei doni simpatici ecco queste allegre carte coloratissime con animali e fantasie per bambini. La confezione include sei fogli 44,5 cm x 76 cm. Sui fogli troviamo gatto, cane, giraffa, panda, cavalluccio marino, pesce e tartaruga.

Prezzo consigliato: 13,99 euro

Carte da regalo Frozen

Con l’arrivo nei cinema di Frozen 2 questa sarà sicuramente la carta da regalo più gettonata. Tutti i protagonisti del lungometraggio Disney sono stampati sul rotolo, lunghezza 4 metri.

Prezzo consigliato: 9,38 euro

20 fogli assortiti

Questi 20 fogli di carta per bambini sono assortiti con diverse fantasie, con i personaggi tipici di questo periodo, Babbo Natale, le renne, gli elfi natalizi. Le misure dei fogli, in rosso, bianco e verde, sono di 70 x 50 cm.

Prezzo consigliato: 15,39 euro

Carta natalizia Kraft

L’ultima carta per bambini che vi presentiamo è molto spessa, dal design vagamente vintage e grezzo, con simpatici personaggi del Natale disegnati. Ognuno dei sei fogli è grande 44,5 cm e lungo 76 cm. Per un Natale dal sapore tradizionale.

Prezzo consigliato: 13,99 euro

Carte da regalo classiche

Carta grezza con stampa bianca

Carta minimal, simil grezzo, con stampe natalizie bianche assortite. Quattro rotoli con altrettanto fantasie, con stampe in 3d e della lunghezza di 3 metri.

Prezzo consigliato: 27,99 euro

Carta lucida/metallica

Per un regalo che non deve passare inosservato, questa carta lucida metallica è spessa, luminosa e in 4 fantasie natalizie differenti. 4 rotoli da 3 metri l’uno.

Prezzo consigliato: 27,99 euro

Carta grezza con fantasie

Le carte dai richiami lignei sono molto di tendenza, e questi dolci disegni natalizi vivaci fanno un netto contrasto. Il vostro pacco sarà adatto ad ogni età. 5 rotoli con differenti fantasie.

Prezzo consigliato: 4,82 euro

Carta con etichette e cordoncino

Tutto l’occorrente di cui necessitate per confezionare i regali di Natale: carta con fantasie natalizie, etichette per il nome con cordoncino decorativo. 10 fogli di 50 cm x 70 cm.

Prezzo consigliato: 11,46

Set carte e nastri

8 carte lucide dalle fantasie varie con 12 nastri per chiudere i pacchi. Un set utile con l’occorrente necessario. Ogni foglio misura 50 cm x 70 cm.

Prezzo consigliato: 20,99 euro

