Charlene di Monaco alla 24 Ore di Le Mans e i figli sul red carpet con papà Alberto

Charlene di Monaco ha partecipato come ospite alla 24 Ore di Le Mans, per cui è dovuta volare in Francia, mentre proprio nelle stesse ore i suoi figli sono stati avvistati sul red carpet con il papà, il Principe Alberto.

Gabriella e Jacques di Monaco si sono molto divertiti sul tappeto rosso di SpongeBob, anche senza mamma Charlene Wittstock: hanno, infatti, conosciuto il giallo idolo di tanti bambini durante il 59° Festival della Televisione di Monaco. Tra gli ospiti anche le attrici Gabrielle Union e Jessica Alba, che hanno incontrato il Alberto di Monaco durante la premiazione serale.

I Principi Gabriella e Jacques sono apparsi entusiasti di incontrare SpongeBob, la spugna più famosa della tv, e altri personaggi della serie. L’occasione è stato il 20° anniversario del cartone animato, celebrato durante il Festival della Televisione di Monaco.

I gemelli si sono fatti notare per quella vivacità che li contraddistingue, e come sempre non si sono fatti problemi a posare per delle foto. In fondo questo non è certo il primo red carpet per loro! Questa volta i piccoli di casa Grimaldi non sono stati accompagnati da mamma Charlene ma solo da papà Alberto.

La Principessa di Monaco ha dovuto presenziare a un altro importante evento, la corsa automobilistica 24 Ore di Le Mans, in Francia. Sorride, cosa che non le vediamo spesso fare, look acqua e sapone, giubbotto di pelle e jeans. Charlene torna protagonista dopo che la scena è stata occupata per settimane da Charlotte Casiraghi e dal suo matrimonio con Dimitri Rassam.

Intanto un’altra figlia famosa nel Principato di Monaco inizia a farsi strada. Nelle scorse ore è stato annunciato che la figlia maggiore del Principe Alberto, Jazmin Grace Grimaldi, oggi attrice come nonna Grace Kelly, entrerà nel cast della serie Amazon La fantastica signora Maisel. Buon sangue non mente! La ragazza è nata dalla relazione tra il Principe Alberto e la cameriera Tamara Rotolo.