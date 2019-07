Charlotte Casiraghi come mamma Carolina per il secondo matrimonio in Provenza

Charlotte Casiraghi ha scelto un abito da sposa ispirato a quello di Carolina di Monaco firmato Giambattista Valli per le seconde nozze con Dimitri Rassam, celebrate il 30 giugno in Provenza, nel sud della Francia. La coppia, che ha un bambino, Balthazar, nato lo scorso ottobre, si era unita civilmente il 1° giugno a Monaco. Di queste seconde nozze non si conoscono ancora molti dettagli.

Era stata già preannunciata dai giornali una seconda cerimonia, ma non così presto. Si era parlato, infatti, del mese di agosto, a Pantelleria, nella residenza della madre dello sposo, l’attrice Carole Bouquet. Invece ieri a Saint-Remy-de-Provence, nel sud della Francia, ecco a sorpresa le seconde nozze. La lista degli invitati resta top secret, perché, a differenza delle prime nozze, delle quali abbiamo visto foto e video sui social, questa volta abbiamo solo due scatti degli sposi.

Proprio lo stilista Giambattista Valli ha condiviso su Instagram la prima fotografia, insieme agli auguri per gli sposi. Il designer scrive che l’abito di Charlotte Casiraghi è stato realizzato da lui per l’occasione. Sembra un abito da sposa tradizionale, differente dal completo Chanel dello scorso 1° giugno.

Infatti la nipote di Grace Kelly aveva optato per qualcosa di classe ma più minimal per la cerimonia, e un elegante abito da sera Saint Laurent per il ricevimento. Anche lo sposo aveva scelto questi due brand per i suoi abiti. Non sappiamo invece chi abbia vestito questa volta Dimitri Rassam, in bianco con dei tocchi di colore dati dalla camicia e la cravatta.

Un secondo scatto, che ritrae Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam durante un bacio, è stato condiviso nelle storie di Instagram dal fotografo Felix Dol Maillot, lo stesso del primo matrimonio. Seppure dalle foto possa sembrare, non si è sicuramente trattato di nozze religiose, dato che Dimitri Rassam è stato già sposato.

In molti hanno affermato che l’abito semplice ed elegante disegnato da Giambattista Valli per Charlotte Casiraghi sia un omaggio a quelli indossati da Grace Kelly e Carolina di Monaco durante le loro nozze.

La scorsa settimana Charlotte aveva posato per la copertina Vogue Messico, in un servizio fotografico scattato da Chris Colls, diventando modella per un giorno.