La frangia di Charlotte Casiraghi è la tendenza dell’inverno 2020

Charlotte Casiraghi conquista tutti alla sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent con un nuovo taglio di tendenza per l’inverno 2020 e una frangia spettinata. La socialite non poteva mancare alla Settimana della moda di Parigi, con un look rock molto sbarazzino. Ancora mistero sulla sua terza gravidanza.

Charlotte Casiraghi, neo sposa di Dimitri Rassam, è diventata mamma di Balthazar solo un anno fa, ma ha riacquistato la forma in pochissimo tempo. Minigonna che mostra le gambe toniche, manicure nera, maxi blazer e una t-shirt, la figlia di Carolina di Monaco non è mai stata così bella.

Sarà merito anche del suo nuovo taglio di capelli, una frangia spettinata, come quella della nostra Michelle Hunziker, tra i trend dei prossimi mesi. I capelli sono mossi, con morbide onde, e Charlotte Casiraghi diventa così la più fotografata sul red carpet della sfilata Primavera-Estate 2020 di Saint Laurent, che l’aveva vestita a Cannes ma soprattutto per le sue nozze.

In realtà la Casiraghi aveva già svelato la frangia al Toronto International Film Festival, con un completo pantalone total black. Ora il tocco selvaggio a Parigi completa una trasformazione da Principessa a Regina del red carpet che tutti attendevano da molto tempo.

Il nuovo look però non tradisce le curve sospette dello scorso mese. Charlotte Casiraghi è davvero incinta del terzo figlio?