Come tornare in forma con la Dieta dei 22 giorni di Beyoncé

Beyoncé ha svelato la Dieta dei 22 giorni, che l’ha aiutata a tornare in forma dopo la gravidanza e a preparasi a Coachella 2018.

Attraverso il suo sito ufficiale e il suo canale YouTube, infatti, la cantante ha condiviso il suo regime nutrizionale, con segreti, prodotti vegetali e racconti personali. Beyoncé, al momento impegnata nella promozione del live action Disney Il Re Leone, si mette a nudo, e rende pubblico il suo peso post gravidanza nel mini documentario che accompagna la sua dieta.

La cantante pesava 79 chilogrammi per 1,69 m di altezza dopo la nascita dei gemelli Rumi e Sir Carter. Nel video possiamo seguire la sua trasformazione fisica grazie alla 22 Days Nutrition, in preparazione della performance al Coachella Festival. Beyoncé è assistita da Marco Borges, fisiologo e ideatore di questa dieta interamente a base naturale.

“Dopo aver dato alla luce i gemelli mi sentivo come se il mio corpo non fosse mio“, racconta l’artista.

In cosa consiste la Dieta del 22 giorni? Bisogna creare delle abitudini sane, completamente a base vegetale, con dei pasti pensati appositamente per ogni persona che deve seguirla per 22 giorni a seconda delle sue necessità. La dieta, infatti, non serve solo a perdere peso, ma anche ad acquistare energie e buon umore. Niente digiuni o cambiamenti drastici, questo metodo si basa a detta della star di un’alimentazione ricca di ciò che fa bene al nostro organismo. Il tutto è accompagnato da una linea di prodotti organici e vegetali, consigliati sul sito di Beyoncé.

“Sfruttiamo il potere delle verdure, sfruttiamo il potere delle piante, sfruttiamo il potere degli alimenti non trasformati e il più vicino possibile alla natura per il bene del nostro organismo” racconta Marco Borges nel video.

Beyoncé ha così modificato il suo regime alimentare, aiutata da molto esercizio fisico e da uno stile sano anche finita la dieta.