Cosa fare a Milano nel weekend del 28-29-30 giugno 2019? Gli eventi a Milano, nell’ultimo fine settimana di giugno, sono tantissimi e vedono la musica e i suoi festival come grande protagonista con Woody Allen nelle vesti di musicista al Teatro degli Arcimboldi.

C’è poi l’apertura serale della splendida Villa Necchi Campiglio, da ammirare a ritmo di musica jazz, e il concerto di Ligabue a San Siro, tra gli appuntamenti più popolari del weekend. Ma non solo, perché su cosa fare questo weekend a Milano le possibilità si sprecano: dal Tittoni Food Festival alla grande parata del Milano Pride, ecco tutto ciò che c’è da fare in città.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 28 giugno

Concerto di Ligabue a San Siro: il Liga torna a San Siro con un grande concerto live venerdì 28 giugno. Il rocker emiliano, in tour nelle principali città italiane, presenta il suo nuovo album Start, il dodicesimo di una carriera ricca di successi.

Apertura serale di Villa Necchi Campiglio: una delle più belle ville di Milano, se non la più bella. Bene del FAI, Villa Necchi Campiglio prolunga i suoi orari di apertura nella serata di venerdì 28 giugno. Dopo aver visitato gli interni della casa, ricchi di meraviglie sia artistiche che architettoniche, c’è la possibilità di assistere a un concerto jazz che già promette di essere magico. A essere protagonisti, oltre all’indiscutibile bellezza della casa progettata da Portaluppi, i pezzi dei Jazz Lag, per un’esibizione che spazia dal jazz allo swing.

Tittoni Food Festival: dal 28 al 30 giugno 2019 appuntamento al Parco Tittoni di Desio per assaporare street food e non solo. Il Tittoni Food Festival, inserito nella cornice della villa di Desio, oltre ai food truck presenta anche un’area relax, musica dal vivo e cocktail bar. La vera novità di questa edizione è che, per la prima volta, la manifestazione si allarga oltre i confini del parco e abbraccia anche la strada antistante e la bocciofila.

Woody Allen in concerto a Milano: sapevate che il grande regista è anche un bravo musicista? Probabilmente no, sta di fatto che il premio Oscar si esibisce in un grande concerto live al Teatro degli Arcimboldi. L’appuntamento è venerdì 28 giugno e, siamo certi, lo spettacolo sarà senza precedenti. Successivamente, il regista sarà impegnato nel seguire le ultime fasi della regia di Gianni Schicchi, una ripresa di Puccini che Allen ha realizzato la Los Angeles Opera.

Cosa fare a Milano oggi sabato 29 giugno

Milano Pride 2019: sono passati 50 anni esatti dai moti di Stonewall e Milano è pronta a celebrare questo anniversario in grande stile. Il Milano Pride torna ad affollare le vie del centro, in un percorso che parte dalla Stazione Centrale (Piazza Duca d’Aosta) e arriva fino in Porta Venezia, col tratto finale di Corso Buenos Aires (tra viale Tunisia a via Vittorio Veneto) chiuso al passaggio dei carri. Tanti gli ospiti attesi per questa edizione, tra cui il sindaco Beppe Sala e Baby K. Tutte le info sul sito milanopride.it.

Concerto di Emergency: la musica fa del bene all’Arena Civica di Milano, dove sabato 29 giugno si tiene il concerto gratuito di Emergency. Inserito nel programma di iniziative per l’incontro nazionale Di guerra e di pace per i 25 anni di Emergency, vede salire sul palco diversi nomi della musica italiana: Lo Stato Sociale, Nina Zilli, Daniele Silvestri, Nada, Luca Barbarossa e Chiara Galiazzo, oltre alla partecipazione di Luca Bottura e Ambra Angiolini.

Enrico Nigiotti in concerto: e il 29 giugno è il turno di salire sul palco anche per Enrico Nigiotti, il cantante ex concorrente di X Factor. Appuntamento al Carroponte, quindi, per sentirlo esibirsi live col suo ultimo progetto discografico Cenerentola e altre storie…

Festa in Stabilimento Base: una grande festa a tema anni ’80, inserita nel circuito Festa in Stabilimento che caratterizza i venerdì e i sabato estivi del Base. La serata, dal titolo 80s Never Die, è all’insegna di musica, gaming, laser, cosplayer, ballerine e pattinatrici in onore di un decennio mai dimenticato.

Cosa fare a Milano domenica 30 giugno

Milano Clown Festival: nasi rossi e parrucche per tanto divertimento e risate. Il Milano Clown Festival che si tiene il 30 giugno 2019 al Carroponte è la soluzione ideale per trascorrere una domenica in famiglia. A partire dalle 10.30 fino a sera, in tutta l’area del Carroponte, si svolgono spettacoli di clown, nuovo circo, ma anche teatro di strada, laboratori all’aria aperta e una scuola di circo dedicata a bambini e famiglie. In più, acrobati, trapezisti, truccabimbi e bolle giganti che danno vita a una grande festa.

Concerto di Max Gazzè: in occasione del Rugby Sound Festival, Max Gazzè si esibisce all’Isola del Castello di Legnano domenica 30 giugno. Ad accompagnare il cantante italiano, i musicisti che gli stanno accanto da sempre: Giorgio Baldi alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati.