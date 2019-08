Cosa fare a Roma nel weekend del 2-3-4 agosto 2019

Il mese di agosto a Roma si apre con il weekend del 2-3-4 agosto 2019 ricco di eventi: concerti, dalla classica al rock, spettacoli teatrali, dalla prosa alla stand up comedy, e ancora mostre, cinema, libri, laboratori per grandi e piccini e passeggiate alla scoperta della Capitale.

In ogni municipio, tante diverse occasioni per trascorrere del tempo in città grazie al contributo delle tante realtà che partecipano all’Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine.

Ancora non siete partiti per le vacanze? Ecco tre proposte per trascorrere serate in allegria nel weekend del 2-3-4 agosto 2019 a Roma.

Cosa fare a Roma oggi: venerdì 2 agosto

A Villa Ada – Incontra il mondo, appuntamento con il folk romano de Il Muro del Canto, in tour per presentare L’amore mio non more, nuovo album di inediti. La band, unico gruppo di apertura del live di Ben Harper & The Innocent Criminals a Torino, sola data italiana sold out del tour dell’artista statunitense, porta sul palco il proprio suono ruvido e intensissimo, che unisce modernità e tradizione in un’autentica voce popolare senza tempo.

Via di Ponte Salario, 28. Alle ore 21.30. Biglietti da 10 euro + d.p.

Cosa fare a Roma oggi: sabato 3 agosto

Al Silvano Toti Globe Theatre penultimo giorno per vedere La bisbetica domata, commedia di William Shakespeare proposta nell’adattamento di Loredana Scaramella, offrendo al pubblico una riflessione sulla contemporaneità, in cui ruoli e etica si evolvono quotidianamente. Un’ambientazione Anni Trenta accompagna la narrazione delle vicende della “bisbetica” Caterina, cantante lirica che lotta per la sua indipendenza e per i suoi diritti, contro una società a stampo maschilista che considera la donna solo come moglie e madre.

Largo Aqua Felix. Alle ore 21.15. Biglietti da 32 a 8 euro.

Cosa fare a Roma oggi: domenica 4 agosto

Alla Galleria d’Arte Moderna, prosegue Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, esposizione che invita a una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Inoltre, nel chiostro giardino Wechselspiel, installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler, propone un doppio percorso che si collega alla mostra in corso e alle sculture del chiostro.

Via Francesco Crispi, 24. Dalle 10 alle 18.30. Ingresso gratuito per i residenti a Roma.