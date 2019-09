Downton Abbey: come dormire nel castello della serie tv

Airbnb offre un’esperienza unica per i fan di Downton Abbey: trascorrere una notte nel castello della serie tv. Con l’arrivo al cinema del film, seguito del popolare show televisivo, il noto sito di bed & breakfast aprirà le porte di Highclere Castle la notte del 26 novembre 2019. Un soggiorno esclusivo per due, in uno dei luoghi più suggestivi e amati della tv.

Sarà come rivivere per una notte le storie della famiglia Crawleys nel maniero di Highclere Castle, nella contea inglese dello Hampshire. I “veri” padroni di casa, Earl e Lady Carnarvon, sono lieti di accogliere gli ospiti in questa costruzione risalente al 1679.

Solo due i fortunati che potranno gustare un cocktail nel celebre salone della serie e una cena tradizionale a tema nella State Dining Room, serviti dal maggiordomo di Highclere Castle. Il caffè verrà servito nella biblioteca, per poi trascorrere la notte in una delle 300 stanze decorate del castello, con bagno privato e una vista incantevole sugli oltre 100 acri di parco.

La mattina seguente colazione e visita guidata del maniero, per rivivere ricordi e emozioni di Downton Abbey. Non è una iniziativa insolita per Airbnb, che in passato ha permesso di trascorrere una notte nel Louvre e di affittare la Blue House di Monet.

Questa esperienza è stata progettata in concomitanza con l’arrivo al cinema del film di Downton Abbey, in uscita nelle sale italiane il 24 ottobre 2019. Tra le iniziative che lo accompagnano, nei prossimi giorni sarà disponibile anche il gioco da tavolo Cluedo con scenari e personaggi ispirati alla nota serie tv.

Le prenotazioni si apriranno il prossimo 1° ottobre alle ore 13 sul sito di Airbnb. Il costo del soggiorno per due persone sarà di 170 euro, e sarà possibile solo per il 26 novembre.

Una parte del ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Internazionale.