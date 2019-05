L’attesa per il film di Downton Abbey è quasi terminata, così è stato svelato il primo poster ufficiale che riunisce tutto il cast. Dopo il grande successo delle sei stagioni televisive, Downton Abbey arriva al cinema il 24 ottobre 2019. La Focus Features ha rilasciato due nuovi poster, mentre l’uscita del primo trailer è prevista per il 21 maggio, come preannunciato da un breve video. Nei mesi scorsi alcune immagini promozionali avevano anticipato l’attesissimo film.

La serie britannica in costume, che nel corso di sei stagioni è stata premiata con sei Emmy Awards e tre Golden Globes, segue le vicende della facoltosa famiglia Crawley. Non si hanno informazioni però sulla trama del film, diretto da Michael Engler, già alla regia di quattro episodi della serie. La sceneggiatura è invece firmata da Julian Fellowes, creatore del prodotto. Per ora si sa solo che la storia riprenderà 18 mesi dopo le vicende narrate nell’ultima stagione.

Non manca davvero nessuno nel nuovo poster, una foto del cast al completo, compresa Maggie Smith, che tornerà a vestire i panni della Contessa Violet Crawley, il personaggio più amato. Nei mesi scorsi erano stati diffusi altri poster ufficiali, in cui venivano mostrati solo alcuni dei personaggi. Quello di ieri è il primo raffigurante il cast al completo. Sicuramente conosceremo nuovi volti che popoleranno casa Crawley.

“Bentornati a Downton Abbey, vi stavamo aspettando” recitano i poster. Un chiaro invito a rituffarci nelle storie degli amatissimi personaggi, da Lady Mary a Lady Edith, passando per i tanti domestici che si avvicendano nella casa più amata della tv inglese. Nelle still diffuse nei mesi scorsi nulla di compromettente viene svelato, quindi la curiosità per il primo trailer in uscita oggi è davvero tanta.

Non ci resta che riguardare le sei stagioni di Downton Abbey su Netflix, in attesa del film, nelle nostre sale il prossimo 24 ottobre.