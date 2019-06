Festa del Cinema di Roma 2019: film, ospiti, programma

Tante le novità della Festa del Cinema di Roma 2019 annunciate dal direttore artistico Antonio Monda insieme a Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore generale della Festa di Roma. La quattordicesima edizione si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019.

Nel suo lavoro, Monda è affiancato da un Comitato di Selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci. Il programma completo sarà annunciato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 4 ottobre.

Budget invariato: 3.419 mln di cui 2mln provenienti da fondi pubblici e 1.4 da privati. E sul confronto con il Festival di Venezia Antonio Monda ribadisce la sua filosofia editoriale: “Meglio fare una Roma di serie A che una Venezia di serie B“, come ha spiegato il direttore alla stampa durante la presentazione che si è tenuta all’Hotel Eden di Roma.

Ecco quello che sappiamo finora dei film, ospiti e programma della Festa del Cinema di Roma 2019.

Festa del Cinema di Roma 2019: i film

Nella selezione ufficiale, sarà presentato il film Pavarotti di Ron Howard, presentato dallo stesso regista che sarà al centro di un incontro ravvicinato.

La Selezione Ufficiale ospiterà circa quaranta film provenienti da tutto il mondo che concorreranno all’assegnazione del Premio del Pubblico BNL. Fra le opere in programma alla prossima edizione per ora non è stato selezionato nessun film italiano.

Gli ospiti della Festa del Cinema di Roma 2019

Atteso Bill Murray, a cui sarà consegnato il premio alla carriera da parte del regista Wes Anderson, che lo ha diretto in Rushmore, I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Il treno per il Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel e L’isola dei cani. In quell’occasione, Murray sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico condotto dallo stesso Anderson, durante il quale ripercorrerà le tappe principali del suo percorso artistico.

Annunciata inoltre la presenza di Kore-eda Hirokazu, uno dei più ispirati autori del Cinema orientale cui la Festa dedicherà una delle retrospettive della prossima edizione, e quella del regista francese Bertrand Tavernier, critico raffinato e profondo conoscitore del cinema statunitense.

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2019