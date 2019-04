Svelato il programma del Festival di Cannes 2019, la 72esima edizione della più glamour delle kermesse cinematografiche che dal 14 al 21 maggio terrà gli occhi puntati sulla Croisette, dove attori, registi e il mondo del cinema tutto si daranno appuntamento: non solo ospiti e giuria, dunque, ma l’intero elenco di film in concorso e non sono stati annunciati in conferenza stampa al cinema Ugc-Normandie di Parigi dal delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, fiancheggiato dal presidente Pierre Lescure.

Un’edizione all’insegna dei grandi veterani, a partire dal poster dedicato a Agnes Varda, scomparsa quest’anno, e una rosa di registi blasonati che si contenderanno la Palma d’Oro.

Gli ospiti del Festival di Cannes 2019

Prima ancora della folla di starlette, influencer e top model, i più attesi sulla Croisette sono i protagonisti del cinema internazionale, a cominciare del “nostro” Marco Bellocchio, unico regista italiano in lizza per la Palma d’Oro, alla settima convocazione sulla Croisette (di cui l’ultima 10 anni fa con Vincere). Insieme a lui una rosa di colleghi di fama internazionale. Da Jim Jarmush, il cui The Dead don’t die aprirà il concorso, ad habitué come Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar e Xavier Dolan.

Sono in totale 13 i film firmati da registe donne nell’insieme della selezione 2019, tra Competizione ufficiale, Un Certain Regard, Fuori concorso e Proiezioni Speciali, 4 quelle in gara (il numero più elevato degli ultimi 8 anni), anche se ancora molto basso rispetto alla presenza dei colleghi maschi.

Tra i francesi, Arnaud Desplechin, per la sesta volta in competizione, insieme alle registe Céline Sciamma, Justine Triet e Ladj Ly, del collettivo Kourtrajmé. La regista Mati Diop, nipote del cineasta senegalese Djibril Diop Manbety, presenterà Atlantique, con cui affronta la tematica dei migranti. Altra donna in competizione, l’austriaca Jessica Hausner.

Fuori competizione verrà presentato il seguito del film cult 1966 Un uomo una donna di Claude Lelouch, Les plus belles années d’une vie, con i protagonisti di allora, oggi ultra ottantenni Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant con Monica Bellucci nel cast. E poi ancora i protagonisti del biopic su Elton John, Rocketman. Atteso a Cannes anche Diego Armando Maradona, che accompagnerà l’omonimo film documentario di Asif Kapadia che racconta i suoi “anni napoletani” intorno al 1980.

Assente dalla selezione, l’atteso film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio (che secondo quanto riferito da Thierry Frémaux non è ancora pronto al montaggio, anche se si continua a sperare…).

Sul fronte attori, si prevedono sulla Montée des Marches Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, Antonio Banderas e Penélope Cruz (col marito Javier Bardem?), Bill Murray e Adam Driver potrebbero accompagnare Jarmush insieme a Tilda Swinton, Chloë Sevigny e un tris come Iggy Pop, Selena Gomez e Tom Waits.

Vietati, anche quest’anno, i selfie sul red carpet. Quanto all’esclusione di Netflix dalla Croisette, il presidente, Pierre Lescure, non si pente: “Abbiamo fatto bene. Tanto più che oggi lo stesso colosso Usa si prepara all’arrivo di altri giganti, dotati di mezzi ancora superiori“.

Alain Delon sarà insignito della Palma d’oro d’onore perché “appartiene interamente al cinema, alle sue più belle opere e ai suoi miti: nel 2019 il Festival di Cannes ha deciso di assegnare la Palma d’oro d’onore a Alain Delon per rendere omaggio alla sua magnifica presenza nella storia della settima arte”.

La giuria del Festival di Cannes 2019

A presiedere la giuria, quest’anno, il regista messicano Alejandro González Iñárritu, che succederà a Cate Blanchett, presidente nel 2018. Nadine Labaki sarà invece la presidente di Un Certain Regard.

I film in concorso al Festival di Cannes 2019

FILM IN CONCORSO

The Dead Do not Die di Jim Jarmusch (Usa), film di apertura

Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (Spagna)

Il traditore di Marco Bellocchio (Italia)

The Wild Goose Lake di Diao Yinan (Cina)

Gisaengchung di Bong Joon Ho (Corea del Sud)

The Young Ahmed di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Belgio)

Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin (Francia)

Atlantic di Mati Diop (Francia/Senegal)

Matthias et Maxime di Xavier Dolan (Canada)

Little Joe di Jessica Hausner (Austria)

Sorry We Missed You di Ken Loach (Gran Bretagna)

Les Miserables di Ladj Ly (Francia)

A Hidden Life di Terrence Malick (Usa)

Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Brasile)

La Gomera di Corneliu Porumboiu (Romania)

Frankie di Ira Sachs (Usa)

Portraitde la jeune fille en feu di Céline Sciamma (Francia)

It must be heaven del palestinese Elia Suleiman

Sibyl di Justine Triet (Francia)

UN CERTAIN REGARD

Invisible Life di Karim Aïnouz



Dylda di Kantemir Balagov



Les hirondelles de Kaboul di Zabou Breitman e Eléa Gobbé Mévellec



La Femme de mon frère di Monia Chokri



The Climb di Michael Covino



Jeanne di Bruno Dumont



Viendra le feu di Oliver Laxe



Chambre 212 di Christophe Honoré



Port authority di Danielle Lessovitz



Papicha di Mounia Meddour



Adam di Maryam Touzani



Zhuo ren mi mi di Midi Z



Liberté di Albert Serra



Bull di Annie Silverstein



Liu yu tian di Zu Feng



Evge di Nariman Aliev

FUORI CONCORSO

Les plus belles années d’une vie di Claude Lelouch



Rocketman di Dexter Fletcher



Too old to die young – North of Hollywood, west of hell di Nicolas Winding Refn (serie in due episodi)



Diego Maradona di Asif Kapadia



La Belle époque di Nicolas Bedos

PROIEZIONE DI MEZZANOTTE

The gangster, the cop, the devil di Lee Won-Tae

PROIEZIONI SPECIALI