Non solo grandi classici da vedere e rivedere fino alla sfinimento (alzi la mano chi non anticipa tutte le battute di Mary Poppins o de Gli Aristogatti): i film di Natale per bambini comprendono anche nuove favole e commedie divertenti, con o senza Babbo Natale.

I più piccoli, d’altronde, amano riletture di storie immortali come Canto di Natale e Lo Schiaccianoci, ma anche fiabe contemporanee, ispirate ai videogiochi o ai cartoni animati che vedono ogni giorno; per questo non sarà difficile coinvolgere i bambini nella visione di qualche lungometraggio tutti insieme. I film di Natale da vedere in famiglia, infatti, piacciono davvero a tutti: ecco i 10 film di Natale per bambini preferiti da DireDonna.