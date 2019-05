George e Amal Clooney sono stati fotografati la scorsa notte a Roma, dove hanno cenato romanticamente al ristorante di pesce Pierluigi. La coppia più amata di Hollywood vive tra gli Stati Uniti, l’Italia e il Regno Unito. Amal Clooney era elegantissima con un completo tartan asimmetrico firmato Prabal Gurung della collezione Pre Fall 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, il patrimonio della coppia ammonta a circa 312 milioni di euro.

George Clooney, impegnatissimo nella promozione della sua nuova serie tv Catch-22, ha deciso di volare in Italia con Amal per un weekend romantico. Il nuovo serial, in onda in Italia dal 21 maggio su Sky Atlantic, è stato girato in parte proprio nel nostro paese, tra il Lazio e la Sardegna.

Amal Clooney invece ha preso una pausa dai tanti impegni umanitari. L’avvocatessa ha da poco ricevuto nel Regno Unito un incarico per il suo impegno sulla libertà di stampa. Ora si sta concentrando per un giusto processo nei paesi in guerra o dittatoriali. Amal indossa un completo asimmetrico di Prabal Gurung, del valore di circa 1.000 euro. La signora Clooney, sempre un passo avanti in fatto di stile, scegliendo questo look geometrico a stampa scozzese dimostra ancora una volta di saper anticipare i trend della prossima stagione.

I gemelli Ella e Alexander, di quasi due anni, sono rimasti a casa. Proprio nei giorni scorsi George Clooney aveva raccontato da Ellen dei loro caratteri forti e molto differenti, e la loro capacità di contare già fino a 20 in inglese e italiano.

Intanto, dopo il loro soggiorno a Roma, tutti sono in attesa di scoprire se George e Amal Clooney saranno il padrino e la madrina di Archie, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry nonostante la smentita dello stesso Clooney.