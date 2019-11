Gonna di pelle: abbinamenti classici e di tendenza

Nella moda Autunno-Inverno 2019/2020, la stagione dei grandi ritorni, non poteva mancare la gonna di pelle, indiscusso must have degli anni Ottanta: un revival che trova in abbinamenti di tendenza, accanto a outfit più classici e formali, una nuova ragion d’essere.

Versioni in suede o in varianti viniliche, dallo spirito glam rock, si declinano a sigaretta o a trapezio, in modelli plissettati o mini super sexy, senza dimenticare le opzioni in ecopelle, decisamente più economiche.

Qualche consiglio per creare look perfetti per il giorno e per la sera? Ecco come abbinare la gonna di pelle.

Gonna di pelle: abbinamenti classici

Col dolcevita di cachemire

La gonna corta in nappa stampa coccodrillo di Max Mara ha tasche alla francese sui fianchi e tasche a filo sul retro. Si può indossare con la maglia dolcevita a collo alto in puro cashmere di Stefanel e gli stivali sotto al ginocchio di Michael Kors Acquista ora

Gonna di pelle e blazer

Giacca a quadri e gonna di pelle? Perché no: il modello low cost di H&M dal taglio dritto in jersey si porta con il modello a matita longuette in similpelle di Liu Jo. Ai piedi, ankle boot di Pura Lopez con tacco a spillo di 9 cm.

La camicia di seta

È di Diffusione Tessile la blusa boxy realizzata in tessuto fluido di viscosa stampato con maniche a tre quarti a sbuffo e scollo a V rifinito da piccola ruches. Acquista ora

È perfetta con la gonna midi in similpelle plissé dalla linea ad A di Twinset e le stringate con tacco largo in pelle nera di Del Carlo.

Gonna di pelle: abbinamenti di tendenza

In borgogna come Meghan Markle

In total look borgogna la Duchessa di Sussex ha fatto impazzire i paparazzi. Come replicare il suo look senza spendere un patrimonio? Con una gonna midi con tessuto plissettato vinaccia di Zara, la maglia di Mango in tessuto texturizzato, senza maniche e collo alto, e gli stivaletti a punta e tacco a stiletto in pelle di pitone di Giuliano Galiano.

Col maxi pullover

Versione morbida ed ecologica per la gonna lunga a sigaretta di A.W.A.K.E. Mode da indossare con il maglione di Denise Christensen lavorato a costine in misto lana di colore ecru e i sandali di Dries Van Noten con tacco a blocchi scanalato e punta quadrata, dalla silhouette anni Novanta.