Jennifer Aniston pronta a un nuovo amore (o al ritorno con Brad Pitt?)

Jennifer Aniston è tornata “su piazza” secondo i bene informati, si sente pronta per un nuovo amore e ha ripreso i contatti con Brad Pitt. L’attrice, a due anni dal divorzio dall’ex marito Justin Theroux, avrebbe ricominciato ad uscire con gli uomini, grazie ad un’app per appuntamenti.

Infatti una fonte ha rivelato a Entertainment Tonight che Jennifer Aniston, con l’aiuto delle amiche e colleghe di Friends Lisa Kudrow e Courteney Cox, avrebbe deciso di dedicarsi nuovamente ai primi appuntamenti.

“Il grande supporto che ha ricevuto dalle sue amiche l’ha aiutata molto ad andare avanti. Ora ha deciso di provare a uscire con altri uomini“, ha rivelato la fonte. “Lisa, Courteney e Jen sono molto amiche e le prime due hanno incoraggiato quest’ultima a tornare a frequentare potenziali partner”.

Solo qualche mese fa l’attrice aveva raccontato di volersi godere i suoi cinquant’anni senza lo stress dei primi appuntamenti. Ora, però, pare abbia cambiato idea.

Nel frattempo Jen si è anche riavvicinata al primo ex marito, Brad Pitt: “Da qualche mese si vedono occasionalmente per un caffè“, dice sempre la fonte di Entertainment Tonight. “Stanno cercando di appianare le cose, per eliminare tutto il negativo nato dal loro divorzio“.

Jennifer Aniston resta molto vicina anche al suo secondo ex marito, Justin Theroux. La ex coppia, infatti, ha da poco perso uno dei cagnolini che condividevano, Dolly. Jennifer e Justin hanno celebrato insieme una piccola cerimonia d’addio per la loro cagnetta, come testimoniato dal commovente post dell’attore su Instagram.

Intanto Jennifer Aniston porta un altro successo a casa. Il suo nuovo film Netflix con Adam Sandler, Murder Mystery, è il più visto di sempre sulla piattaforma, e già si parla di un possibile sequel.