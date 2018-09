Jennifer Aniston è felicemente single dopo la separazione dal marito Justin Theroux e si sta concentrando sulla sua carriera cinematografica. Sembra infatti che l’attrice 49 enne, impegnata con le riprese italiane del film Murder Mystery di Netflix – che la vedono accanto ad Adam Sandler – e in molti alti progetti sul piccolo e grande schermo, sia finalmente appagata dalla sua vita per com’è ora, senza affannarsi a pensare al futuro.

“Non è preoccupata per gli appuntamenti ed è felice di concentrarsi sul lavoro. Sta passando una grande estate. Si sta concentrando sulla sua vita”, avrebbe detto infatti una fonte vicina alla star di Friends a People. Jennifer, vincitrice del Golden Globe, è attualmente impegnata sul set e, in questi ultimi giorni, ha avuto anche il tempo di andare a trovare il suo amico George Clooney nella sua casa sul Lago di Como.

Dopo essersi separata “reciprocamente e amorevolmente” a dicembre scorso dal secondo marito Justin Theroux, Jennifer Aniston non cparla più di lui”. Probabilmente, come lei stessa aveva confidato in un’intervista, a causare la sua separazione dall’attore potrebbero essere stati i suoi problemi di fertilità. In quella stessa occasione, la Aniston si era scagliata contro tabloid e riviste. “Le idee sbagliate sono ‘Jen non sa tenersi un uomo’ e ‘Jen si rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera’. Oppure che sono ‘triste e affranta’. Innanzitutto, con tutto il rispetto, non ho il cuore spezzato. E in secondo luogo, quelle sono ipotesi sconsiderate. Nessuno sa cosa succedendo a porte chiuse. Nessuno considera quanto possa essere difficile per me e il mio partner. Non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo. C’è una pressione sulle donne a essere madri e, se non lo sono, allora sono considerate merci danneggiate. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse devo fare altre cose”.