Jennifer Lopez duetta sul palco con la figlia Emme

Jennifer Lopez ha inaugurato il suo nuovo tour It’s My Party lo scorso 7 giugno a Inglewood con una sorpresa, un duetto con la figlia Emme. La serie di concerti nasce per festeggiare sul palco i 50anni della cantante e attrice, che compirà gli anni il prossimo 24 luglio. JLo ha portato on stage la figlia Emme, di 11 anni, per una performance speciale sulle note di Limitless, che ha lasciato tutti senza fiato.

Le doti canore di Emme Anthony, figlia di Jennifer Lopez e del cantante portoricano Marc Anthony, hanno sorpreso tutti, persino la popstar. È nata una stella?

JLo, infatti, ha condiviso commossa sui social un video girato durante lo show, orgogliosa di sua figlia, utilizzando il tag #proudmama (mamma orgogliosa). Tantissimi i commenti entusiasti dei fan, anche di personaggi noti. Reese Witherspoon ha scritto su Instagram “Che voce!“, mentre Zoe Saldana, presente al concerto, ha commentato “Abbiamo pianto tutti“.

Emme, sorella gemella dell’altro figlio della Lopez, Max, aveva interpretato una giovane Jennifer Lopez proprio nel video della canzone Limitless, colonna sonora del film Ricomincio da me. Così madre e figlia hanno scelto questa canzone così speciale per il loro primo duetto dal vivo.

Non solo, lo scorso 11 maggio JLo aveva condiviso nuovamente sui social un video di sua figlia che cantava un accenno di un brano di Alicia Keys. Tantissimi i commenti, tra i quali quello di Ricky Martin: “La piccola non è più una bambina. E sa davvero cantare!“.

Il video, diventato virale, ha superato i 6milioni di visualizzazioni. Jennifer Lopez sarà in tour in America, e nei prossimi mesi arriverà anche in Europa. Attesissima anche una data in Italia, per ora non confermata. Dopo il tour la popstar si concentrerà sul matrimonio con il compagno Alex Rodriguez.