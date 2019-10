Jennifer Lopez è pronta al matrimonio, per la quarta volta, con l’ex star del baseball Alex Rodriguez. La proposta, con tanto di anello da 5 milioni, è arrivata lo scorso marzo con tanto di condivisione sui social della coppia. La cantate e attrice ha però attirato l’attenzione tra le strade di New York grazie a uno straordinario e appariscente vestito da sposa firmato dallo lista libanese Zuhair Murad. Non si tratta di una prova generale per il matrimonio bensì dell’arrivo sul set per le riprese del suo nuovo film romantico Marry Me.

Il vestito da sposa di Jennifer Lopez era riccamente decorato con intricati ricami sia sul corpetto, sia sull’ampia e vaporosa gonna. L’abito, ricco e opulento, è stato arricchito con una stola di pelliccia sintetica bianca e marrone e da un velo lunghissimo.

Jennifer Lopez nel film Merry Me interpreta una popstar di nome Kat Valdes che viene ingannata dal fidanzato pochi istanti prima del matrimonio al Madison Square Garden. J.Lo nel film finirà invece con lo sposare Charlie Gilbert, interpretato da Owen Wilson.