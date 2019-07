Kate Middleton cede al botox: Kensington Palace smentisce

Nelle scorse ore è circolata la voce che Kate Middleton fosse ricorsa al botox, ma Kensington Palace ha subito smentito la presunta fake news.

La mamma di George, Charlotte e Louis non avrebbe potuto usufruire di questi accorgimenti visto il suo ruolo nella Royal Family. Proprio ieri, però, il medico estetico Munir Somji aveva avanzato questa ipotesi con un post Instagram, oggi rimosso. Per la precisione parlava di una operazione di baby botox, dei piccoli ritocchi agli occhi e agli zigomi, addirittura fatti proprio nel suo studio.

I giornali inglesi hanno subito parlato di questi ritocchini di Kate Middleton, che già in passato aveva smentito il ricorso al botox. Le foto postate da Munir Somji ritraevano la Duchessa di Cambridge in un pre e post trattamento, ma pare che sia stata la famiglia reale stessa a far rimuovere il post incriminato. Tanti altri account, però, hanno postato in seguito altri prima e dopo, più o meno attendibili.

Attraverso il sito E! Online Kensington Palace ha smentito categoricamente la notizia, oltre ad aggiungere che la Royal Family non approva questo tipo di iniziative che hanno uno scopo puramente commerciale. I giornali, però, non si arrendono, e le testate di tutto il mondo oggi parlano di Kate e dei suoi segreti di bellezza.

Anche perché la risposta ufficiale stride un po’ con i fatti. Se nei mesi scorsi si era parlato di un filler volumizzante alle labbra per Meghan Markle, in molti hanno sospettato qualche ritocchino anche per Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Infine c’è Marie Christine, moglie del principe Michael di Kent, cugino della Regina Elisabetta II, una vera affezionata ai ritocchi estetici.

Non ci sarebbe nulla di male quindi per Kate Middleton, che come ogni donna avrà le sue paure e insicurezze, e sarebbe giustificata per questa scelta.