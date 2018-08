Ancora in maternità dopo la nascita del principe Louis, per Kate Middleton non sarebbero previsti impegni reali fino al prossimo autunno. Il condizionale è d’obbligo perché la duchessa di Cambridge, a differenza di ciò che ha fatto dopo la nascita di George e Charlotte, per questo terzo figlio avrebbe pensato di fare le cose in maniera diversa, mostrandosi in pubblico in diverse occasioni.

Dopo l’arrivo di Louis, ad aprile, i fan dei reali hanno potuto intravedere Kate già a meno di un mese dal parto, presente al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle. In questa occasione, Kate non ha ricoperto un ruolo diverso da quello di madre, mettendosi a disposizione dei figli più grandi per aiutarli come paggetto e damigella d’onore. In quell’occasione, Louis non era presente alla cerimonia. Dopo la nascita di George, invece, Kate Middleton era rimasta lontana dai riflettori per sei settimane. Quando era nata Charlotte, addirittura per due mesi.

Il congedo di maternità di Kate è anche più lungo stavolta e, per questo, la duchessa ha molto tempo libero. Ha partecipato al suo ultimo evento ufficiale a marzo, prima di prendersi una pausa per dare spazio alla sua priorità più impellente, quella di far crescere i suoi due bambini durante questo periodo. Nonostante questo, Kate Middleton è apparsa in pubblico in diverse occasioni, come la sfilata della bandiera dei reggimenti del Commonwealth a giugno e il battesimo di Louis a luglio. Insieme a George e Charlotte è stata avvistata anche alla partita di beneficenza cui il marito ha partecipato, un’apparizione a sorpresa che l’ha vista nuovamente interpretare il ruolo di madre, mentre correva dietro ai suoi bambini con ai piedi delle espadrillas con zeppa di corda.

Non c’è dubbio, però, che i duchi di Cambridge facciano di tutto essere per genitori presenti e cerchino di assicurare ai loro figli un’infanzia serena, il più possibile lontana dai media. Pochi giorni fa, i Cambridges erano in vacanza sull’isola caraibica di Mustique con i Middleton, mentre ora si sono spostati a Norfolk, nella casa di campagna di Anmer Hall, luogo in cui George e Charlotte hanno trascorso i primi anni prima di trasferirsi nell’appartamento 1A di Kensington Palace.