Il principe William e Kate Middleton hanno voluto ringraziare i fan che hanno scritto al principe George per il suo quinto compleanno, e lo hanno fatto inviando loro una foto e un bel messaggio.

Come raccontato dall’osservatore reale Bradley Donovan-Baird su Instagram, William e Kate hanno infatti inoltrato ai tanti ammiratori del loro primogenito una foto di George, mentre sul retro hanno aggiunto un messaggio di ringraziamento: “Il duca e la duchessa di Cambridge ti ringraziano per aver scritto al principe George in occasione del suo quinto compleanno. È stato molto premuroso da parte tua e molto apprezzato“.

La foto che i Cambridges hanno scelto di inviare è il ritratto ufficiale del principe George, pubblicato alla vigilia del suo quinto compleanno a luglio. Nello scatto, il giovane principe sfoggia un largo sorriso mentre posa contro un muro nei giardini del nonno, il principe Carlo, a Clarence House. Indosso ha una camicia bianca a maniche corte e i suoi famosi pantaloncini blu. Il ritratto di compleanno è stato scattato dal fotografo Matt Porteous subito dopo il battesimo del principe Louis.

Il principe George, quasi certamente, ha festeggiato il suo compleanno ai Caraibi, sull’isola privata di Mustique, durante le vacanze estive della sua famiglia. Il principe William e Kate Middleton fanno tutto il possibile per assicurarsi che George, Charlotte e Louis abbiano un’infanzia il più normale possibile, anche se quest’anno le loro apparizioni pubbliche sono state più numerose. George e Charlotte sono stati infatti protagonisti al matrimonio dello zio, il principe Harry, con Meghan Markle a maggio, e hanno anche partecipato a Trooping the Colour a giugno dall’iconico balcone di Buckingham Palace. Hanno quindi tifato per il loro papà William in una partita di polo di beneficenza a giugno. Ora, la loro prossima grande apparizione sarà probabilmente a ottobre, quando parteciperanno al matrimonio reale della principessa Eugenia e di Jack Brooksbank.