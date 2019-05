Kate Middleton sceglie un look in rosa firmato Alexander McQueen per l’annuale garden party della Regina Elisabetta II a Buckingham Palace. Dopo aver illustrato, in abito rigorosamente dalla stampe floreali, il suo progetto per il Chelsea Flower Show alla Regina, la Duchessa si è unita ai festeggiamenti a Palazzo insieme al Principe William.

I garden party hanno solitamente lo scopo di permettere alla Regina Elisabetta e gli altri reali di incontrare persone di vari ambienti socio culturali che hanno avuto un impatto positivo sulla propria comunità. Circa 30mila gli invitati tra il party di ieri e quello che si terrà questa estate presso il palazzo di Holyroodhouse. Gli altri numeri? 27mila le tazze di tè servite, 20mila sandwiches e 20mila fette di torta.

Kate Middleton ha scelto per il garden party un abito-cappotto rosa firmato Alexander McQueen, il suo stilista preferito. Il vestito è a doppio petto, con spalle leggermente rialzate, gonna a pieghe e un leggero effetto peplo. Anche gli accessori sono rigorosamente rosa. Il cappello indossato da Kate Middleton, con una rosa e una piuma applicate, è disegnato da Juliette Botterill, mentre la clutch è di Loeffler Randall. La Duchessa ha completato l’outfit con un paio di pump Gianvito Rossi nude e scamosciate e dei semplici orecchini con perle pendenti, appartenuti a Lady Diana. Un look rosa pastello, in perfetta armonia con quello celeste della Regina Elisabetta.

Intanto dai profili social ufficiali sono stati rilasciati due simpatici video girati nei giorni scorsi. Nelle immagini Kate e William con i Principi George, Charlotte e Louis giocano divertiti nel giardino disegnato dalla Duchessa per il Chelsea Flower Show.