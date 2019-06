Kate Middleton incanta al Royal Ascot 2019 con pizzi e trasparenze

Kate Middleton torna a sorridere, e appare più felice che mai durante la prima giornata del Royal Ascot 2019, dove ha incantato tutti tra pizzi e trasparenze.

La Duchessa di Cambridge, secondo la stampa inglese in crisi con il Principe William, è apparsa radiosa all’evento sportivo più importante del Regno Unito.

Kate Middleton e il Principe William al Royal Ascot 2019 (foto Getty Images)Kate ha inaugurato l’appuntamento, che si tiene a Londra ogni anno dal 1711, con un abito mai indossato prima e di un designer che non sceglie abitualmente. Parliamo di un delicato capo di Elie Saab, dalla collezione Resort 2019. Si tratta di due pezzi, una camicetta con pizzi e trasparenze e una gonna di tulle con piccoli pois. Il colore azzurro polveroso si abbina all’abito della Regina Elisabetta II, scelta di tonalità fatta anche dalle Principesse Eugenie e Beatrice.

Il cappello floreale di Kate Middleton è disegnato da Philip Treacy, le pump in versione metallica sono di Gianvito Rossi, mentre la borsa appartiene come l’abito ad una collezione Elie Saab. Anche in questa occasione, al fianco di Kate rivediamo la Regina Maxima d’Olanda, tra gli ospiti d’eccezione del Royal Ascot 2019. Il torneo di cavalli più importante del Regno Unito continuerà nei prossimi giorni, ma sicuramente non vedremo Meghan Markle, in pausa maternità.

Non sono mancate, però, oltre a Eugenie e Beatrice, Sophie di Wessex, Camilla, la Principessa Anna con Zara e Kitty Spencer, nipote di Lady Diana. Un’esplosione di colori e di sorrisi, come non si vedeva da tanto nella Royal Family, che sembra aver archiviato per il momento tutti i gossip e le presunte crisi.

Un piccolo incidente, però, ha rovinato la giornata. Un’anziana signora di 87 anni è stata colpita dalla carrozza reale che portava i Duchi di Cambridge, il Principe Carlo e Camilla. Trasportata subito nell’ospedale più vicino, la donna versa in condizioni gravi ma stabili. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.