Kate Middleton e Meghan Markle con i figli alla partita di polo

Kate Middleton e Meghan Markle sono apparse a sorpresa di nuovo insieme dopo il battesimo di Archie Harrison: l’occasione per vedere vicine le due cognate insieme ai figli è stata la partita di polo di beneficenza al Billingbear Polo Club, a Wokingham, a cui hanno partecipato sia il Principe William che il Principe Harry.

Le Duchesse erano entrambe in tenuta casual, da perfette mamme. La Duchessa di Cambridge ha scelto un outfit ideale per correre dietro ai suoi tre figli, scatenatissimi (e chissà che avrà pensato Her Majesty a vederla seduta a terra a osservare il Principe George e Charlotte a uscire dal bagagliaio della macchina come qualsiasi vivacissimo bambino del popolo…).

Per Kate Middleton, abito midi color rosa di L.K. Bennett (che, ci fanno sapere dal DailyMail – dove sono sempre molto attenti al riciclo fashion della Duchessa – è stato già indossato in lilla nel 2016), espadrilles con zeppa di Castaner e tracolla rosso ciliegia di Mulberry.

Verde kaki (colore tra i più amati dall’ex attrice), per Meghan Markle, amorevolmente avvinghiata al piccolo Archie addormentato tra le sue braccia: il maxi dress di lino era di Lisa Marie Fernandez mentre gli occhiali da sole aviator erano della sua griffe preferita, Givenchy.

William e Harry hanno gareggiato in squadre avversarie al King Power Royal Charity Polo Day, che si è svolto in onore del defunto proprietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, morto in un incidente di elicottero nell’ottobre 2018.

Chi si aspettava veleno tra le due Duchesse è rimasto a bocca asciutta: sorrisi amichevoli tra le due, entrambe troppo impegnate nel loro ruolo genitoriale per farsi carico dei rumors di palazzo che le vorrebbero da tempo acerrime nemiche.