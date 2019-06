Kate Middleton sostituisce la Regina come madrina della Royal Photographic Society

Kate Middleton è nota per la sua passione per la fotografia, e così da ieri sarà stata ben lieta di sostituire la Regina Elisabetta II come madrina della Royal Photographic Society.

La Sovrana ha nominato la Duchessa di Cambridge patrona di questa importante società della quale era a capo da ben 67 anni.

Le abilità da fotografa di Kate sono famose, infatti tutti i ritratti dei Principi George, Charlotte e Louis sono scattati da lei in persona.

Ieri Kate Middleton ha messo a frutto il suo talento nella fotografia per aiutare dei giovanissimi apprendisti per la Action For Children a Londra. Con una nota ufficiale, Buckingham Palace ha fatto sapere che la Duchessa d’ora in poi sostituirà la Regina in questo impegno, una nuova tappa nel graduale passaggio di consegne. Dopo la nomina di Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano per i servizi resi alla Corona, Kate fa un nuovo passo in avanti verso il trono.

Passando al look della Duchessa, il leggero abito indossato ieri, molto estivo, è di Ridley London. In seta e chiffon, il modello indossato da Kate, dal prezzo di circa 500 euro, non è disponibile online, nonostante in tante abbiano cercato di acquistarlo dopo aver visto le foto. Lo trovate in altre fantasie e colori sul sito del brand.

Kate ha completato l’outfit con le sue espadrilles di Castañer, degli orecchini a cerchio con foglie in oro di Catherine Zoraida e nessun altro accessorio. Un look estivo, di tendenza, da vera trendsetter, proprio come la First Lady Melania Trump.

C’è molta attesa per scoprire il look di Kate Middleton al battesimo del piccolo Archie che potrebbe essere, secondo indiscrezioni, proprio la prossima settimana. Infatti pare che Meghan Markle abbia scelto il 4 luglio, giorno dell’indipendenza negli Stati Uniti, per la cerimonia.