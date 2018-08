Iniziano con la K le proposte più trendy della moda Autunno-Inverno 2018: è in arrivo KarlxKaia, la capsule collection nata dalla collaborazione tra Karl Lagerfeld e Kaia Gerber, abbigliamento prêt-à-porter e accessori che si candidano a diventare veri e propri must have di stagione. D’altronde, come potrebbe non essere un successo l’incontro tra il Kaiser della moda e la modella (sedicenne) più richiesta del momento?

KarlxKaia combina l’estetica chic dall’allure tutta parigina e senza tempo con la visione fiduciosa e lo stile L.A. della giovane figlia di Cindy Crawford, regalando un tocco femminile e disinvolto insieme ai capi essenziale di Lagerfeld, come il blazer da smoking, le giacche da biker e i tubini neri.

“Ho amato far parte del processo creativo e lavorare con Karl è un sogno. Ho sempre pensato che fosse un genio, quindi è incredibile che mi abbia mostrato alcuni dei suoi segreti. Mi ha dato modo di apprezzare ancora di più il duro lavoro dei designer e la creatività e le idee che sono presenti in ogni collezione“, ha affermato Kaia Gerber.

“Kaia ha un atteggiamento giovane e indipendente capace di ispirare“, le ha fatto eco Karl Lagerfeld.

La collezione, che farà il suo debutto mondiale il 30 agosto 2018 su Karl.com e revolve.com, dove sarà disponibile in esclusiva per un periodo di due settimane, sarà lanciata con eventi speciali a Los Angeles, New York e Parigi, a cui parteciperà la modella. Dal 14 settembre, sarà disponibile attraverso una rete globale di grossisti e rivenditori online, oltre nei negozi Karl Lagerfeld.

Collaborazione stellare, quindi, anticipata dalla campagna per la collezione Autunno-Inverno 2019 che Lagerfeld ha scattato con Kaia Gerber. Ed è stato proprio lui a segnare il debutto in passerella più importante per la nuova stella della moda, scegliendola per due sfilate di Chanel e per partecipare alla campagna autunnale della maison francese.

Kaia, che vanta una sorprendente somiglianza con la madre top model, spera di emulare il successo della collega Gigi Hadid, 23 anni, che ha visto il suo profilo schizzare ancora di più dopo aver pubblicato quattro collaborazioni con Tommy Hilfiger.