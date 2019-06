Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme al Festival di Glastonbury 2019

Lady Gaga e Bradley Cooper potrebbero tornare ad esibirsi insieme, a poche settimane dalla rottura dell’attore con Irina Shayk: infatti, secondo una voce lanciata dal Daily Mail, i due potrebbero cantare in uno show a sorpresa al Festival di Glastonbury 2019 questa settimana. La manifestazione, la più importante dal punto di vista musicale nel Regno Unito, ha grandissimi nomi in cartellone, come Kylie Minogue, Miley Cyrus, Janet Jackson, i The Killers e i Cure.

Non li vediamo esibirsi fianco a fianco dagli Oscar 2019. In quella occasione Lady Gaga e Bradley Cooper erano stati al centro di martellanti gossip per una performance sulle note di Shallow quasi romantica, che stava, secondo molti, per sfociare in un bacio. I giornali avevano parlato di una Irina Shayk furiosa, e dell’inizio della fine di questa storia d’amore. La cantante aveva negato di essere innamorata del collega, parlando solo di finzione scenica.

Fatto sta che due settimane fa i rumors sono diventati realtà: Irina Shayk con un trolley ha lasciato la casa che condivideva con Bradley Cooper. I giornali parlano già di un nuovo misterioso uomo nella sua vita. E Bradley?

L’attore, che interpretava Jack in A star is born, dovrebbe tornate sul palco con Lady Gaga, Ally nel film, questa settimana. Infatti, la giornalista Edith Bowman ha raccontato nel suo nuovo podcast radiofonico che la coppia artistica del momento potrebbe comparire al Glastonbury Festival 2019 per una esibizione a sorpresa, il 26 o 27 giugno.

“Ricordo di aver parlato con Bradley mesi fa, e mi disse che erano stati contattati dagli organizzatori del festival. Una di loro, Emily Eavis, ha annunciato che ci sarà una performance a sorpresa sul palco situato nel parco. Credo proprio siano loro“.

Sarà vero? Per ora Lady Gaga e Bradley Cooper non hanno confermato o smentito la notizia, non ci resta che scoprirlo direttamente sul palco questa settimana.