La Regina di Spagna Letizia Ortiz mostra i primi capelli bianchi durante la premiazione letteraria Miguel de Cervantes a Madrid. La Sovrana, 46 anni compiuti lo scorso 15 settembre, ora non nasconde qualche ciocca grigia, che è comparsa tra i 40 e i 50 anni come succedere a quasi ogni donna.

Letizia Ortiz, che aveva scelto un abito floreale di circa 100 euro per la messa di Pasqua, anche stavolta è elegantissima al fianco del Re Felipe, in un completo grigio firmato Carolina Herrera, costituito da un abito al ginocchio e da un cappotto. Entrambi i capi hanno dettagli viola, come il risvolto delle maniche e il fiocco che cinge la vita.

Il look è completato da scarpe e borsa abbinate in pelle di pitone sui toni del grigio. Eleganza e grazia la caratterizzano come sempre, rese ancora più personali dagli insoliti capelli grigi di Letizia Ortiz.

La Regina sembra quindi non aver più paura di invecchiare. Attaccata spesso in passato per il continuo ricorso al chirurgo plastico, Letizia Ortiz mostra con orgoglio oggi i primi capelli bianchi.

Letizia Ortiz e il Re Felipe di Spagna hanno onorato con il prestigioso premio Miguel de Cervantes la poetessa uruguaiana Ida Vitale, e la coppia ha parlato a lungo con l’anziana scrittrice prima della cerimonia.

Il premio è stato istituito nel 1976 dal Ministero dell’Educazione, della Cultura e dello Sport di Spagna. Dedicato all’autore del Don Chisciotte, onora scrittori di opere letterarie in lingua spagnola che sono state in grado di apportare un contributo rilevante alla cultura ispanica. Tra i suoi vincitori del passato ci sono anche Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes e Eduardo Mendoza.