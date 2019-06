Il tailleur pantalone di Melania Trump è il completo perfetto per cerimonie e look da ufficio

Tailleur pantalone con blazer doppiopetto in rosa pallido per Melania Trump in occasione della visita di stato, alla Casa Bianca, del presidente polacco Andrzej Duda e sua moglie Agata Kornhauser-Duda.

Come spesso accade, la First Lady era impeccabile nel suo outfit firmato Calvin Klein, a cui ha abbinato una camicia bianca di cotone e pump bianche. La nota di stile? Spalla squadrata e bottoni – dorati – aperti per la giacca dal taglio sartoriale.

Melania Trump ha scelto un suit in una nuance chiarissima di rosa, ma la moda Primavera-Estate 2019 prevede che il tailleur pantalone oltre che colorato possa essere declinato anche con pattern a righe o scacchi e in commercio esistono anche versioni low cost, che possono essere acquistate a cifre più modiche di quelle proposte da brand luxury e stilisti. La redazione ha messo a confronto il tailleur pantalone di Melania Trump con modelli colorati, economici e fantasia, perfetti come outfit per cerimonia o come look da ufficio.

Tailleur pantalone colorato

In versione tecnica elasticizzata il completo Calvin Klein in twill misto lana verde smeraldo, con blazer taglio a doppiopetto da abbinare a pantaloni a gamba dritta e ampia. In raso crêpe di pura seta lucida color malva la proposta di Max Mara, con collo a rever e tasche applicate abbinata a pantaloni ampi con pinces e piega stirata sulla gamba.

Completo doppiopetto economico

Zara ha realizzato un blazer con collo a revers e maniche lunghe abbinato a pantaloni a vita alta con tasche a filetto e dettaglio di pince sulla parte anteriore. Sono in morbido misto seta e lyocell Tencel i pantaloni di H&M a vita normale, e gamba dritta con piega stirata e spacchetti in fondo indossato con blazer dalla linea dritta e colletto e ampi revers. La chiusura a doppiopetto prevede bottoni nascosti davanti.

In versione fantasia

Il blazer di Peter Pilotto è a jacquard a righe intrecciate con fili metallici. Si abbina con pantaloni fluidi con gamba ampia. Puro lino lavorato a telaio del Principe di Galles il completo Brunello Cucinelli dove il disegno è composto dall’intreccio di fili nei colori sabbia e blu scuro, ai quali si aggiunge un tocco di celeste. Bordi delle tasche ricamati con file sottili di brillante monile e pantalone a sigaretta e a vita alta.