La giornalista tv e radio Lizzie Cundy accusa Meghan Markle in una nuova intervista di aver cercato a lungo prima di Harry un uomo inglese famoso per una relazione. La donna, che afferma di essere stata per molto tempo amica della Duchessa, racconta la sua richiesta di incontrare qualcuno.

“Tre anni prima di conoscere Harry mi disse: ‘Hai qualcuno da presentarmi? Sono single e amo gli uomini inglesi’“. Questo il racconto di Lizzie Cundy al The Sun, in cui sostiene che Meghan Markle fosse alla ricerca di un uomo inglese molto famoso da conoscere per intraprendere un’eventuale relazione.

“Le mostrai una foto del calciatore Ashley Cole, ma lei rifiutò, a causa della sua cattiva reputazione“, aggiunge la giornalista. “Io e Meghan siamo state amiche a lungo prima che conoscesse Harry, e ho scoperto della loro storia dai giornali“. Nelle scorse ore anche il cantante inglese Matt Cardle ha affermato di aver frequentato per brevissimo tempo Meghan.

Lizzie Cundy sostiene che Meghan Markle sia stata poi manipolata da qualcuno che le ha detto di non avere più alcun rapporto con i suoi amici giornalisti: “Credo le sia stato chiesto di interrompere qualunque rapporto con me e gli altri amici nei mass media“.

La giornalista riporta quindi a galla le teorie sostenute dal presentatore tv inglese Piers Morgan, che sosteneva che Meghan Markle avesse interrotto qualunque rapporto con lui dopo aver conosciuto il Principe Harry. Nulla di strano, in realtà, probabilmente una ferrea disposizione di Palazzo. La stessa Lady Sophie, moglie del Principe Edoardo, che lavorava presso Capital Radio prima del matrimonio, aveva ricevuto l’ordine di interrompere ogni contatto con il mondo della radio e della pubblicità.

Meghan Markle e il Principe Harry si sono conosciuti e innamorati nel 2016, durante un appuntamento al buio organizzato da un amico comune. Nel 2013, dopo il divorzio dal primo marito Trevor Engelson, Meghan aveva trascorso molto tempo a Londra, e frequentato il modello inglese Oliver Chesire.

“Lei mi disse che si erano appena conosciuti, e che non sapeva come sarebbe andata. Da quel momento non l’ho più sentita” conclude Lizzie Cundy. La richiesta di Meghan di conoscere un uomo inglese famoso risale al 2013, tre anni prima di conoscere il Principe Harry. La neo mamma del piccolo Archie, intanto, continua ad aumentare i suoi consensi sul web, con quasi 9 milioni di followes su Instagram.