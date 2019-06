Meghan Markle sarà sulla copertina di Vogue UK di settembre?

Meghan Markle collaborerà e poserà per il numero di settembre di British Vogue, forse proprio per la copertina. La Duchessa di Sussex dovrebbe scattare il servizio fotografico la prossima settimana, e scrivere l’editoriale d’apertura del numero. Niente di strano per la famiglia reale, anche Kate Middleton nel 2016 aveva postato per Vogue.

Meghan è sicuramente l’icona di moda più seguita del momendo, imitata da Melania Trump e eletta tra le più eleganti del 2018 al posto di Kate. Meghan Markle, che abbiamo rivisto per la prima volta dal parto al Trooping The Colour, la parata in onore del compleanno della Regina Elisabetta, è pronta a tornare.

Secondo i bene informati media inglesi, Meghan Markle poserà per uo shooting nella tenuta di Frogmore Cottage la prossima settimana.

Il numero di settembre di British Vogue, conosciuto come il September Issue in tutte le edizioni mondiali della rivista, è il più importante dell’anno. Anticipa le nuove tendenze, riassume i mesi precedenti, ed è affidato agli autori, fotografi e stilisti più importanti. La piattaforma streaming Netflix ha dedicato un intero documentario al September Issue di Vogue.

Non è un caso, quindi, che la redazione inglese abbia scelto proprio Meghan Markle, il personaggio più in voga del momento, come guest editor di Vogue. Non si sa esattamente in cosa consisterà il suo contributo, ma di sicuro la Duchessa potrà dare una sua impronta e scrivere un pezzo, vista la pratica fatta negli anni con il suo blog di lifestyle – chiuso dopo il fidanzamento con il Principe Harry – thetig.com.

Per le foto ovviamente dovremo attendere settembre, anche se, nell’era dei social, ci auguriamo di vedere presto una piccola anticipazione. In molti sperano di vedere anche il piccolo Archie e il Principe Harry in alcuni scatti. Kate Middleton aveva posato 3 anni fa da sola, senza il Principe William, George e Charlotte, per la copertina dei 100 anni di Vogue. Nei mesi scorsi si era già parlato della possibilità che il piccolo Archie venisse presentato proprio sulla copertina della nota rivista.

Prima di loro anche la Principessa Diana, la Principessa Anna e le Principesse Eugenie e Beatrice avevano posato sulle pagine patinate della rivista più importante al mondo.

L’editor di British Vogue, Edward Enniful, spera di avere Meghan Markle in copertina.