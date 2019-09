Meghan Markle ha indossato un paio di orecchini e un bracciale appartenuti a Lady Diana per presentare la sua linea di moda Smart Set Capsule Collection. La collezione è stata creata dalla Duchessa con la collaborazione dell’ente benefico Smart Works, che si occupa di donne in cerca di impiego.

Meghan Markle, al lavoro dal gennaio scorso su questa iniziativa, ha presentato a Londra la linea di capi realizzati per la sua Capsule Collection. Lo scopo dell’iniziativa è quello di donare alle donne in cerca di lavoro i mezzi giusti per ottenere un impiego. Le modelle sono tutte donne comuni, che hanno trovato una occupazione con l’aiuto dell’associazione.

“Sono entusiasta di celebrare il lancio di una iniziativa di donne che sostengono le donne e comunità che lavorano insieme per il bene di tutte loro” ha scritto su Instagram Meghan Markle.

E quale modo migliore di celebrare le donne se non omaggiare Lady Diana? Meghan Markle ha indossato dei suoi gioielli in occasione della presentazione.

Gli orecchini a farfalla, appartenuti alla madre del Principe Harry, sono tra i preferiti della Duchessa. In oro giallo e oro bianco, furono indossati per la prima volta dalla Principessa Diana durante la visita di Stato in Canada nel 1986. Meghan li ha portati più volte, anche durante il Royal Tour in Oceania.

Tra i cinque bracciali al polso destro, invece, ne troviamo uno in oro e zaffiri, sempre di Lady D. Anche questo, come gli orecchini, fa parte della collezione di gioielli divisi tra il Principe William e il Principe Harry. Gli altri bracciali sono tutti firmati Pippa Small, del valore di circa 2.000 euro.

Meghan Markle ha indossato una camicetta bianca firmata Misha Nonoo, dalla sua stessa capsule collection, così come i pantaloni, i Paris Trouser di Jigsaw.