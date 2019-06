Melania Trump sceglie Dolce&Gabbana per incontrare la Regina Elisabetta

Melania Trump è atterrata dalla Regina Elisabetta in elicottero al fianco del marito, il Presidente Donald Trump, a Buckingham Palace per il cerimoniale dell’accoglienza della visita di Stato nel Regno Unito. A incontrare la coppia presidenziale nel parco sono stati il principe Carlo, erede al trono, e la sua consorte, Camilla, duchessa di Cornovaglia.

In bianco sia Melania sia Camilla, con vistosi cappelli. Il presidente, camminando al fianco di Carlo, ha raggiunto l’ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla Regina Elisabetta vestita di verde. Elisabetta ha stretto le mani sorridente prima a Trump, poi a Melania. Quindi li ha invitati a entrare per un incontro di benvenuto all’interno del palazzo alla presenza di Carlo e Camilla, salutato dall’onore delle salve di cannone.

La First Lady ha scelto un abito bianco di Dolce & Gabbana, con colletto a contrasto e stretto in vita da una cintura e blu. I lunghi capelli sono raccolti in un elegante chignon basso sotto il cappello double face in lana con crepe in seta biais blu notte di Herve Pierre.

All’interno del palazzo ci sono anche i figli del presidente, in primis Ivanka Trump col marito Jared Kushner, anche lei in bianco, catturata dai fotografi mentre si affacciava da un balcone di Buckingham Palace.

Tutti hanno preso posto di fronte al cortile interno, dove si è schierata la Guardia Reale, con le tradizionali uniformi (giubbe rosse e alti colbacchi di pelliccia d’orso in testa) per la parata di accoglienza suggellata dagli inni nazionali. Donald Trump e Melania – ai due lati della regina, con Carlo e Camilla leggermente indietro – hanno ascoltato quello americano tenendo la mano sul cuore, prima che il presidente e la sovrana si muovessero per ricevere l’omaggio della guardia. A passare in rassegna il reparto sugli attenti sono stati infine Trump e il principe Carlo, accompagnati da un ufficiale con la spada sguainata.

Il cambio di look di Melania Trump

Partita dalla Andrews Air Force Base nel Maryland, in un abito Gucci (che si può avere per 4.400 dollari) stampato in rosa acceso, verde e arancione con i simboli di Londra (tra cui il Big Ben, il Tower Bridge, gli autobus a due piani e il Parlamento), la First Lady è atterrata all’aeroporto di Stansted con un tailleur blu e una camicia di seta di Burberry, con colori che richiamano la bandiera inglese e quella americana: rosso, bianco e blu. Ai piedi décolleté Christian Louboutin, riconoscibilissime dalla suola rossa.

Si ripete il rito di cortesia delle first lady d’indossare capi del paese ospitante, una sorta di diplomazia della moda. Non casuale nemmeno la scelta dei colori che richiamano quello della bandiera inglese e di quella americana. Un po’ più misteriose le medagliette stampate sulla camicetta e “appuntate” sul petto, quasi a richiamare le onorificenze tipiche delle visite ufficiali dei reali e dei nobili inglesi.